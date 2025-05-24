Tedavi İçin Son Şans: "Bir kilo kalmışken destek olun"

Doktorların verdiği bilgiye göre, gen tedavisi için belirli bir kilo sınırının altında kalması gereken İkra Nur, tedaviye uygunluk kriterlerini halen sağlayabiliyor. Ancak tedaviye uygunluk süresi hızla daralıyor. İkra Nur’un ailesi, kampanyanın hızla tamamlanması için kamuoyuna çağrıda bulunuyor.

Aile tarafından yapılan açıklamada, “İkra Nur şu an son bir kiloya kadar sınırda. O kiloya ulaşmadan ilacın alınması şart. Bu gecikme geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Yardımların daha fazla kişiye ulaşmasını istiyoruz” denildi.

“27 Mayıs'ta Adıyamanlılar Harfene Gecesi’nde buluşuyor”

İkra Nur’un tedavi masraflarını karşılamak amacıyla, 27 Mayıs Salı günü saat 19.00’da Adıyaman Kervansaray Düğün Salonu’nda bir yardım gecesi (sıra gecesi/harfene) düzenlenecek. Etkinliğe katılım biletleri 400 TL olarak belirlenirken, organizasyona tüm Adıyaman halkı davet edildi.

Etkinlikte çiğ köfte ikramı yapılacağı bildirildi. Yardım gecesinden elde edilen tüm gelir, İkra Nur’un yurtdışı tedavi sürecinde kullanılmak üzere açılan valilik onaylı banka hesaplarına aktarılacak.

“Valilik Onaylı Hesap Bilgileri Paylaşıldı”

Kampanya, valilik onayıyla resmi olarak yürütülüyor. Bağışta bulunmak isteyenler için çoklu döviz hesapları aktif durumda:

TRY: TR96 0001 0090 1080 6220 9050 01

USD: TR69 0001 0090 1080 6220 9050 02

EURO: TR42 0001 0090 1080 6220 9050 03

FRANK: TR85 0001 0090 1080 6220 9050 05

Alıcı İsmi: İkra Nur Alsat

Faaliyet Numarası: 02.2023.1262/Adıyaman Alsat

BIC/Swift: TCZBTR2A

“Ben de arkadaşlarımla oynamak istiyorum”

Henüz 9 yaşında olan ve çocukluğunu hastane odalarında geçiren İkra Nur, kampanya tanıtımında “Ben de arkadaşlarımla koşup oynamak istiyorum, çok şey mi istiyorum?” sözleriyle yürekleri burktu.

Destek Çağrısı: Birlik Olma Zamanı

Ailesi ve gönüllüler, yardım gecesi öncesi Adıyaman halkına ve tüm Türkiye’ye çağrıda bulunuyor:

“Sadece bir gece değil, bir ömürlük nefes için yanımızda olun. İkra Nur’un geleceği sizin desteğinizle mümkün.”

Etkinlik Bilgileri:

Kaynak : PHA