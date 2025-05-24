Kırmızı ışık ihlali 80 bin liraya kadar çıkabilecek

Kanun teklifinde en çok dikkat çeken düzenlemelerden biri, kırmızı ışık ihlallerine yönelik cezaların kademeli olarak artırılması oldu. İlk ihlalde 5 bin TL olan ceza, tekrarında 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin ve altıncı ihlalde 80 bin TL’ye kadar çıkabilecek. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kaza yapan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Bu ihlalin tekrarında psikoteknik değerlendirme şartı aranacak.

Cep telefonu kullananlara ağır yaptırımlar

Seyir halindeyken cep telefonu ya da haberleşme cihazı kullanan sürücülere 5 bin TL ceza kesilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde ceza 10 bin TL’ye, üç ve daha fazla tekrarında ise 20 bin TL’ye yükselecek. Bu durumda sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınacak.

Plaka sahtekarlığına 280 bin TL ceza

Plakasında okunurluğu azaltacak değişiklik yapanlara 140 bin TL, aynı suçu bir yıl içinde iki kez işleyenlere 280 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

“Makas atmak” ve drift yapmak 90 bin TL’ye çıkıyor

Trafikte ani şerit değiştirerek “makas atan” ya da drift yapan sürücülere 90 bin TL’ye kadar ceza kesilecek. Drift yapan sürücüler ayrıca 60 gün ehliyetsiz kalacak, araçlar da trafikten men edilecek. Tekrarlanması halinde ehliyet iptaline kadar giden yaptırımlar uygulanacak.

Sürücü belgesi olmadan araç kullananlara 200 bin TL ceza

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, ehliyeti iptal edildiği ya da geçici olarak alındığı halde araç kullananlara ise doğrudan 200 bin TL ceza verilecek. Bu sürücülere araç veren araç sahibi ya da işletene de 40 bin TL ceza uygulanacak.

Sahte plaka ve belge kullananlara hapis ve idari ceza

Sahte plaka kullananlara 140 bin TL, aynı fiilin bir yıl içinde tekrarında 280 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılacak.

Hız sınırına uymayanlara kademeli ceza ve ehliyet geri alımı

Yeni düzenlemeyle, hız sınırını aşan sürücülere 2 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar varan cezalar kesilecek. Aşımın derecesine göre sürücü belgeleri 30, 60 veya 90 gün süreyle geri alınabilecek. Beşinci ihlalde, belge geri alma işlemi kalıcı hale gelebilecek.

Uyuşturucu kullananların ehliyeti iptal edilecek

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücülere 150 bin TL ceza verilecek ve ehliyetleri doğrudan iptal edilecek. Bu kişiler yeniden ehliyet alabilmek için 5 yıl beklemek zorunda kalacak ve sağlık raporu ile psikoteknik değerlendirmeden geçmeleri gerekecek.

Takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcıya müdahale yasak

Ağır vasıta ve yolcu taşıma araçlarında takograf, taksimetre ve hız sınırlayıcı bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Bu cihazlara müdahale eden ya da çalışmaz hale getiren sürücülere 75 bin TL’ye kadar ceza uygulanacak.

Drift ve akrobatik hareketler: 140 bin TL’ye kadar ceza

Motorlu araçlarla kamuya açık alanlarda tekerlek kaydırma, kendi etrafında dönme gibi hareketleri yapanlara 140 bin TL’ye kadar ceza kesilecek. Araç trafikten men edilirken ehliyet de geçici olarak geri alınacak.

Trafikte saldırgan davranışlara 180 bin TL ceza

Trafikte tartışma sırasında araçtan inip karşı tarafa saldırı teşebbüsünde bulunanlar 180 bin TL ceza ödeyecek. Bu kişilerin ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak ve psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacaklar.

Kış lastiği takmayanlara 6 bin TL ceza

Ulaştırma Bakanlığı veya Valiliklerce belirlenen tarihlerde kış lastiği takmayan araçların işletenlerine 6 bin TL ceza kesilecek.

Geçiş üstünlüğünü ihlal edenlere 46 bin TL ceza

Ambulans, itfaiye ya da emniyet araçlarına geçiş hakkı tanımayan sürücülere 46 bin TL ceza uygulanacak ve ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

Kaza yerini terk edene 3 yıla kadar hapis cezası

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası sonrası olay yerini izinsiz terk eden sürücüler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Teklif yasalaşırsa 2 ay içinde yürürlüğe girecek

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması, tehlikeli sürüş davranışlarının caydırılması, yol güvenliğinin artırılması ve modern denetim yöntemlerinin etkinleştirilmesi hedefi vurgulandı. Teklifin istisna tutulan hükümleri dışında tüm maddeler, Resmî Gazete’de yayımlandıktan 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak : PHA