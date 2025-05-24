Adıyaman Havalimanı’nda karşılama

Sabah saatlerinde Adıyaman’a ulaşan Bakan Kurum, Adıyaman Havalimanı’nda Vali Dr. Osman Varol, AK Parti milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, Hüseyin Özhan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılama sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vali Varol, “Sayın Bakanımızı, kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Temaslarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Zey Köyü’nde konutlar teslim edildi

Bakan Kurum’un Adıyaman’daki ilk durağı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve yeniden inşa edilen Zey Köyü oldu. 135 dönüm alan üzerine kayalık zemine inşa edilen ve altyapısıyla birlikte tamamlanan 107 köy evinin anahtarları vatandaşlara teslim edildi. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün güzel şehrimiz Adıyaman’ımızda sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zemin etütleri sonrası belirlediğimiz bu kayalık bölgede yolları, kaldırımları, ibadet alanları, sosyal tesisleri ve içme suyu deposuyla birlikte köyümüzü yeniden kurduk. Vatandaşlarımız güvenle yeni yuvalarında yaşıyor. Bu köyde bir ömür boyu huzurla yaşayacak kardeşlerimize hayırlı olsun.”

“201 bin konut teslim ettik”

Bakan Kurum, afet sonrası yürütülen çalışmaların Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hız ve kapsamla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023 sabahı yaşadığımız büyük felaketin ilk dakikalarından bu yana sahadayız. ‘Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açamayan tek bir vatandaşımız kalmayacak’ dedik. 3 bin 500 şantiyede 7 gün 24 saat çalışan yüzbinlerce emekçi kardeşimizle birlikte bu sözü yerine getiriyoruz. Bugüne kadar 201 bin konutu tamamlayarak anahtarlarını teslim ettik. Sadece Adıyaman’da 31 bin 406 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonunda bu rakam 43 bin 573’e ulaşacak.”

Kurum ayrıca, 2025 sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerinin depremzedelere teslim edileceğini de duyurdu.

Haziran’da 250 bininci konut teslim edilecek

Bakan Kurum, Haziran ayında Kahramanmaraş’ta düzenlenecek sembolik bir törenle 250 bininci konutun teslim edileceğini açıkladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in katılımlarıyla Kahramanmaraş’ta inşa ettiğimiz Azerbaycan Mahallesi’nde 250 bininci konutun teslimini yapacağız.”

Kent yaşamı için yeni projeler

Konut projelerinin yanı sıra sosyal, ticari ve kültürel projelere de değinen Bakan Kurum, Adıyaman’da kent merkezinin yeniden inşası için çalışmaların sürdüğünü belirtti:

“Adıyaman’da meydan ve ticaret merkezimizin inşaatı devam ediyor. Kütüphane, müze, okul, camiler, gençlik merkezi, park ve kafelerle donatılan bu alan, şehrin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek. Ayrıca Eski Hükümet Konağı alanını da modern bir yaşam alanına dönüştürüyoruz.”

İndere Projesi: Türkiye’nin en büyük şantiyesi

İndere bölgesinde yürütülen projeyi “Türkiye’nin en büyük şantiyesi” olarak tanımlayan Kurum, buradaki çalışmaların Adıyaman’ın geleceğine damga vuracağını söyledi:

“Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alan üzerinde kurduğumuz bu uydu kentte 16 bin 400 ailemize modern ve sağlıklı yaşam alanları sunuyoruz. İndere Projesi sadece Adıyaman için değil, bölgesel düzeyde de önemli bir çekim merkezi olacak. Yatay mimari ve modern şehircilik ilkeleriyle örnek bir proje olarak kayda geçecek.”

“Bu millet neyin ne olduğunu bilir”

Ziyaretin sonunda kamuoyuna ve muhalefete yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bakan Kurum, şu mesajları verdi:

“Bizim, başka hiçbir devletin güç yetiremeyeceği işleri başaran bir devletimiz var. Kaynağımız, irademiz, millet sevdamız var. Ekonomik şartlar ne olursa olsun, tek bir vatandaşımızı evsiz, ocaksız, umutsuz bırakmayacağız. Birileri yapılanları görmezden gelse de bu millet kimin gece gündüz çalıştığını, kimin sadece konuştuğunu bilir. Biz sadece söz vermedik, çalıştık ve sözümüzü tuttuk. Bu anlayışla milletimizle yürümeye devam edeceğiz. Bu yolun sonunda ayağa kalkmış bir Adıyaman, umutla bakan bir deprem bölgesi olacaktır.”

Program Valilik toplantısı ve saha incelemeleriyle sürdü

Bakan Kurum’un Adıyaman temasları, Valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısı ve saha incelemeleriyle devam etti. Bakan Kurum’un kentteki programlarının gün boyunca süreceği bildirildi.

Kaynak : PHA