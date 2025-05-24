PKK'nın Silah Bırakma Kararı Sonrası Gözler Diğer Yapılanmalarda

PKK’nın 27 Şubat 2025’te Öcalan’ın çağrısıyla yaptığı “kendini feshetme” ve silahlı unsurlarını sonlandırma duyurusunun ardından, bölgedeki uzantı yapıların tavrı merak konusu olmuştu. Bu gelişmeyle birlikte örgütün Irak, Suriye ve İran’daki diğer yapılanmalarına yönelik siyasi ve askeri süreçlerin nasıl şekilleneceği tartışılıyor.

YPG: Şam Yönetimiyle Anlaştı, Silahlar Teslim Ediliyor

PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG/SDG, Esad sonrası kurulan Ahmed Şara liderliğindeki yeni Şam yönetimiyle masaya oturdu. Taraflar arasında varılan 8 maddelik mutabakata göre:

YPG/SDG mensupları silahlarını yeni Suriye ordusuna devredecek.

Militanlar sivilleşme süreci kapsamında kadrolu askerlik sistemine entegre edilecek.

Suriye toprak bütünlüğü temelinde, doğu bölgelerinde özerk yönetim talepleri rafa kaldırılacak.

Bu süreçle birlikte Suriye’de uzun süredir süren gerilimin yumuşaması ve anayasal bir yeniden yapılanma sürecine girilmesi bekleniyor.

PJAK’tan Sert Tepki: "Fesih Bizi Bağlamaz, Silah Bırakmayacağız"

Buna karşın, İran’da faaliyet yürüten PJAK (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê - Kürdistan Özgür Yaşam Partisi), PKK’nın kararını tanımadıklarını ilan etti. PJAK Eş Başkanı Amir Karimi, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biz PJAK olarak ne silah bırakacağız ne de kendimizi feshedeceğiz. PKK'nın aldığı karar, yalnızca onları bağlar. İran’da Kürt halkının talepleri karşılanmadığı sürece mücadelemiz sürecektir. Silahlı direniş, mevcut rejim koşullarında meşru bir direniştir.”

Karimi, Öcalan’ın barış çağrısının "Orta Doğu genelinde Kürt sorununun çözümü adına olumlu" olduğunu belirtse de, Tahran rejimiyle diyalog zemininin olmadığını ve baskıcı politikaların sürdüğünü savundu.

PJAK Nedir?

PJAK, 2004 yılında İran'da PKK çizgisinde kurulan silahlı bir örgüt olarak biliniyor.

Üye sayısının 2 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen örgüt, İran-Irak sınırındaki dağlık bölgelerde faaliyet yürütüyor.

İran güvenlik güçleriyle zaman zaman silahlı çatışmalara giren örgüt, Tahran, Ankara ve Washington tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.

PJAK, geçmiş yıllarda İran’a yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla gündeme gelmişti.

Uzmanlar: Fesih Kararı Bölgesel Etki Yaratmadı

Uluslararası güvenlik uzmanları, PKK’nın fesih kararının bölgesel uzantılar üzerinde sınırlı etkisi olduğunu, özellikle İran gibi baskıcı rejimlerde silahlı yapıların kendi gündemleri doğrultusunda hareket ettiğini ifade ediyor. Uzmanlara göre, YPG gibi bazı grupların silah bırakma yönünde adım atması, bölgedeki gerilimleri azaltabilirken; PJAK’ın tavrı İran-Türkiye hattında yeni güvenlik riskleri yaratabilir.

Kaynak : PHA