Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak adına terörle mücadelesini operasyon bölgelerinde başarıyla sürdürürken, hainlerden de hesap sormaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Hainlerden hesap sormaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon bölgelerinde gün boyu süren faaliyetlerinde toplamda 29 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen 9 PKK’lı teröristin yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığı operasyonu ile 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Terörü kaynağında yok etme kararlılığını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca böylece kuzey Irak ve Suriye'deki Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı bölgelerinde gün boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29 oldu.