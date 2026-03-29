Artun Talay U-14 Atmalar Türkiye Kupası'nda mücadele eden Ervural, disk atmada elde ettiği 34,13 metrelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı.Elde ettiği bu dereceyle hem Besni'nin hem de Adıyaman'ın gururu olan genç sporcu, önemli bir başarıya imza attı.

Konuya ilişkin Besni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 'Sporcumuzu, antrenörlerini ve Besni Gençlik ve Spor Kulübü'nü tebrik ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN