Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen dağıtım törenine, Besni Kaymakamı Çağlar Partal da katıldı. Programda üreticilere süt sağım makineleri teslim edilirken, hayvancılık sektörüne yönelik bu tür desteklerin artarak devam edeceği mesajı verildi.

Amaç Verimliliği Artırmak

Tören sırasında bir konuşma yapan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, hayvancılık sektöründe verimliliğin artırılmasının önemine dikkat çekerek, bu tür desteklerin üreticiler açısından büyük kolaylık sağladığını vurguladı. Kaymakam Partal, şunları söyledi:

“Hayvancılık, Besni ve çevresinde önemli bir geçim kaynağı. Süt sağım makineleri sayesinde üreticilerimizin iş yükü hafifleyecek, süt hijyeninin artırılması ve sağım sürecinin kolaylaştırılması sağlanacak. Bu proje, hem üreticimizin hem de bölge hayvancılığının gelişmesine katkı sunacak. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür destekler, üreticilerimizin daha modern ve hijyenik üretim yapmalarını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin tarımsal kalkınmasına da önemli bir ivme kazandıracaktır.”

%70 Hibe Desteği İle Teslim Edildi

Dağıtım töreni kapsamında, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projede, %70 hibe desteği ile temin edilen süt sağım makineleri, 80 üreticiye teslim edildi. Bu makineler, hayvancılık sektöründe zamandan tasarruf sağlamak, süt hijyenini artırmak ve üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla kullanılıyor.

Üreticilerden Teşekkür

Süt sağım makinelerine kavuşan üreticiler, bu destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üreticiler, makineler sayesinde süt sağım işlerinin daha pratik ve hijyenik hale geleceğini, bu durumun süt verimliliğine ve kalitesine olumlu katkı sağlayacağını ifade ettiler.

Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelerin devam edeceğini ve üreticilerin daha verimli, hijyenik ve modern üretim yapmaları için çeşitli desteklerin süreceğini belirtti.

Bu tür projelerin, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini geliştirmek ve üreticilerin yaşam kalitesini artırmak açısından büyük önem taşıdığı ifade edilirken, bölge halkının projelere büyük ilgi gösterdiği de gözlemlendi.

Kaynak : PHA