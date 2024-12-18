Ziyarete Yoğun Katılım

Adıyaman Platformu Whatsapp Grubu heyetinde; Zeynel Abidin Kıymaz, Mehmet Ali Alkuş, Suat Tekin, Hakan Karaaslan, Mehmet Dağtekin, Abuzer Karaaslan, Av. Songül Varki, Murat Çeliker, Mithat Solgun ve Müslüm Aslan yer aldı. Heyetin sözcülüğünü Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz yaptı.

"Depremin Yaralarını Sarmaya Devam Ediyoruz"

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, platform heyetini dinleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Her kesimden, her düşünceden memleket sevgisi taşıyan ve bizlere fikirlerini samimiyetle ileten bu nezih grubun varlığı beni duygulandırdı. Bu şehrin kalkınması, gelişmesi ve daha yaşanabilir bir kent olması için çaba gösteren herkesin başımızın üzerinde yeri var. Valilik olarak kapılarımız her zaman sizlere açıktır. Hepimiz bu büyük felaketin üstesinden gelmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kalıcı konutlar için çok yakında kura çekimini gerçekleştireceğiz ve hak sahibi vatandaşlarımızın evlerini teslim etme sürecinde önemli bir adım atmış olacağız.”

Trafik Sorunlarına Kapsamlı Rapor

Adıyaman Platformu heyeti, Vali Dr. Osman Varol’a trafik sorunlarına ilişkin hazırladıkları detaylı bir raporu teslim etti. Rapor, şehirdeki trafik yoğunluğunun çözümüne yönelik somut öneriler içeriyor. İşte raporda yer alan başlıca maddeler:

1- Çevre Yolu ve Alternatif Yolların Oluşturulması

Kuzey ve Güney çevre yollarının hızla tamamlanması gerektiği vurgulandı. Bu yolların hayata geçirilmesi, şehir merkezindeki trafik yükünü hafifletecek.

Atatürk Bulvarı ve çevresindeki kesişim noktalarının yeniden düzenlenmesi önerildi. Bu bölgede trafiği rahatlatacak yeni yollar ve arterlerin açılması istendi.

2- Toplu Taşıma Sistemlerinin Geliştirilmesi

Adıyaman Belediyesi’nin toplu taşıma araç sayısını artırması ve otobüs seferlerinin sıklaştırılması gerektiği belirtildi.

Üniversite kavşağı, hastane kavşağı, 56 Evler ve Eski Valilik Kavşağı’na akıllı trafik ışıkları yerleştirilmesi önerildi. Bu sistemin yoğun saatlerde trafiğin akışını hızlandıracağı ifade edildi.

Bayramlar ve sınav dönemlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması gerektiği, bu uygulamanın en az bir yıl süreyle devam etmesinin faydalı olacağı vurgulandı.

3- Akıllı Trafik Yönetimi ve Teknolojik Destek

Trafik akışını dinamik olarak yönetmek için kameralar ve akıllı trafik ışıklarının devreye alınması gerektiği belirtildi. Bu sistemin yoğun saatlerde trafiği analiz ederek, sinyalizasyon sürelerini otomatik olarak ayarlayabileceği ifade edildi.

Gölbaşı yolu ve AVM’nin alt yoluna, Eğriçayı Köprüsü köşesine akıllı ışık sistemi kurulması istendi. Ancak bu sistemin yalnızca yoğun saatlerde devreye alınması gerektiği önerildi.

4- Kavşakların Düzenlenmesi ve Yenilenmesi

Hastane Kavşağı’nın yeniden projelendirilmesi ve genişletilmesi gerektiği ifade edildi. Hastane, TOKİ, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Oto Gar’ın trafik yoğunluğunun aynı bölgede toplanmasının kaosa neden olduğu belirtildi.

Kontrollü sağa dönüş sistemlerinin kavşaklarda uygulanması gerektiği önerildi. Özellikle Karayolu Kavşağı’nda bu uygulamanın trafiği rahatlatacağı dile getirildi.

5- Trafik Polisi ve Kavşak Görevlendirmesi

Trafik polislerinin yoğun saatlerde kilit kavşaklarda görev yapması gerektiği belirtildi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla polisin denetim sağlaması gerektiği ifade edildi.

6- Otopark Sorununun Çözülmesi

Şehir merkezinde araç parkının yasaklanması, ancak bu yasaklama öncesinde yeterli sayıda otopark yapılması gerektiği önerildi.

Park yeri eksikliğinin Adıyaman trafiğini kilitleyen önemli bir sorun olduğu vurgulandı. Bu nedenle belediyenin yeni otopark alanları oluşturması gerektiği ifade edildi.

7- Yaya Önceliği ve Yaya Alanları

Hoca Ömer Caddesi’nin yalnızca yayalara açık hale getirilmesi veya tek yönlü trafik düzenlemesine geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Yaya yollarının yaygınlaştırılması ve bazı caddelerde trafiğin tamamen yayalara bırakılması önerildi.

8- İmar Planlarının Gözden Geçirilmesi

Adıyaman’ın şehir imar planının revize edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, deprem sonrası süreç de göz önüne alınarak, şehrin 50-60 yıllık nüfus projeksiyonuna göre yeni bir plan hazırlanması gerektiği belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu sürece destek vermesi talep edildi.

"Herkes Elini Taşın Altına Koymalı"

Adıyaman Platformu heyetinin sözcüsü Gazeteci-Yazar Zeynel Abidin Kıymaz, toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Büyük felaket yaşamış Adıyaman’da sorunların çözümü için herkesin elini taşın altına koyarak destek olmasına ihtiyaç var. Adıyaman’ın trafik sorunu yalnızca bir ulaşım sorunu değil, aynı zamanda yaşam kalitesini düşüren, sabırsızlığa ve huzursuzluğa neden olan bir sosyal sorundur. Biz vatandaşlar olarak da sorumluluk almalıyız. Araçlarımızı park ederken, trafiği engellememeye dikkat etmeliyiz. Her bireyin katkısı, şehrin daha yaşanabilir hale gelmesine yardımcı olacaktır.”

Sonuç ve Beklentiler

Adıyaman Platformu’nun sunduğu bu rapor, şehrin trafik sorunlarının çözümüne yönelik geniş kapsamlı öneriler içeriyor. Öne çıkan başlıklar arasında, yeni çevre yollarının yapılması, trafik akışının akıllı sistemlerle yönetilmesi, otoparkların artırılması ve yaya öncelikli bölgelerin oluşturulması yer alıyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, raporu dikkatle incelediğini ve platform üyelerinin çözüm önerilerini değerlendireceğini belirtti. Valilik yetkililerinin, trafik sorununun çözümüne yönelik yapılacak projelerde platform üyeleriyle iş birliği yapacağı öğrenildi.

Adıyaman Platformu’nun sunduğu bu çözüm önerileri, şehirdeki trafik sorunlarının kalıcı bir şekilde çözülmesi için atılacak adımlar açısından büyük önem taşıyor. Trafik sorunu, yalnızca belediyenin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla çözülebilecek bir mesele olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PHA