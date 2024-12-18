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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın huzurunu bozan bu tür girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı. Vatandaşların, dilencilik yapan kişileri gördüklerinde Adıyaman Belediyesi 153 İhbar Hattı'na bildirmeleri istendi.

Denetimler Devam Edecek

Zabıta ekipleri tarafından gözaltına alınan dilenciler, işlemler için Zabıta Karakolu’na götürüldü. Yapılan incelemede, dilencilerin üzerinde bulunan paralar tutanakla kayıt altına alınarak el konuldu. Yetkililer, dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

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