Besni’de eğitim alanında yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyası tamamlandı. Besni Eğitim Vakfı (BEV) öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilçedeki okulların kütüphane ihtiyacına yönelik önemli adımlar atıldı. Yaklaşık 1,5 yıl süren süreçte hayata geçirilen proje ile öğrencilerin kitaplara erişiminin artırılması hedeflenirken, yapılan çalışmalarla birlikte birçok okulda kütüphane imkânı oluşturuldu. Kampanya süresince hem ilçe içinden hem de farklı şehirlerden destek sağlanması, çalışmanın geniş katılımla yürütülmesine katkı sundu.

8 Okula Kütüphane Kazandırıldı

Besni Eğitim Vakfı gönüllüsü iş insanı Vakkas Kumral, yürütülen çalışma kapsamında 6 okula sıfırdan kütüphane kurulduğunu, 2 okulda ise mevcut kütüphanelerin yenilendiğini açıkladı. Ayrıca birçok okula kitap desteği sağlandığı belirtildi.

Dayanışma Örneği Ortaya Konuldu

Kampanyanın geniş katılımla yürütüldüğünü ifade eden Kumral, Besni içinden ve dışından çok sayıda kişinin projeye destek verdiğini belirtti. Çalışmanın temel amacının dayanışma kültürünü güçlendirmek olduğu ifade edildi.

Destek Verenlere Teşekkür Edildi

Projeye katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür eden Kumral, kampanyanın ortak bir çaba ile tamamlandığını dile getirdi.

Yeni Projeler İçin Mesaj Verildi

Kampanyanın tamamlanmasının ardından yeni projeler için hazırlık mesajı verildi. Eğitim alanında yapılacak çalışmaların devam edeceği ifade edildi.