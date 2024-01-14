Her yıl Ocak ayının ilk haftası gerçekleştirilen "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" etkinlikleri kapsamında Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri hafta boyunca bilgilendirici eğitimler düzenledi.

Tüm dünyada hala önemini korumakta olan Tüberküloz (Verem) ile mücadele kapsamında Türkiye’de her yıl, Ocak ayının ilk haftası "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda bu yıl 7-13 Ocak tarihleri arasında Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi personelleri tarafından Besni Jandarma Komutanlığı’nın tüm karakollarında bilgilendirme yapıldı.

Yapılan eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Uzmanı ve Besni İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bengü Nehir Buğdaycı Yalçın, Tüberküloz’un hava yolu ile bulaşan, Mycobacterium tuberculosis adlı bakterinin neden olduğu çoğunlukla akciğerler olmak üzere tüm doku ve organları (kemik, deri, göz gibi) tutabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu hatırlatarak hastalığın tedavi edilebilir ve önlenebilir olduğunu dile getirdi. Yalçın ayrıca tedavi edilmeyen durumlarda hastalığın yüzde 50 oranında ölümle sonuçlanabildiğini vurguladı.

Hastalar için tanı, tedavi ve takip hizmeti ücretsiz olarak sağlanıyor

Uzman Doktor Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüberküloz tedavisinde ilaçların düzenli ve yeterli süre kullanılması çok önemlidir. Aksi halde ilaç direnci, tedavi başarısızlığı veya nüks durumları ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarımız tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan, latent tüberküloz enfeksiyonu olan kişiler ve temaslılara yönelik koruyucu tedavide kullanılan tüm ilaçlar Bakanlığımız tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır. Koruyucu bir diğer önlem olan BCG aşı uygulaması da Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında doğumdan sonra iki ayını dolduran bebeklere ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ayrıca ülkemizde bulunan yabancı ülke doğumlu tüberküloz hastaları içinde tanı, tedavi, takip hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde de tedavi ve kontrollerini düzenli olarak yaptıran, ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan tüberküloz hastalarına aylık şartlı nakdi sosyal yardım yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’mızın kararlılıkla yürüttüğü programın nihai hedefi Veremsiz Bir Türkiye olup bu hedefe ulaşabilmesi için; Bebeklere BCG (verem) aşısının zamanında yaptırılması, Bireysel ve toplumsal hijyen kurallarına uyulması, Uzun süreli öksürük ya da tüberküloz hastası ile temas edilmesi durumunda, vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi, Tüberküloz hastası ve temaslılarının, ilaçlarını, sağlık personelinin gözetiminde ve düzenli bir şekilde kullanmaları oldukça önemlidir"

Doktor Yalçın Tüberküloz’un belirtilerini ise şöyle sıraladı;"2-3 haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı"



Kaynak : PHA