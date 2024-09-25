Besni ilçesine bağlı Yayıklı köyünde Antepfıstığı ve Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde badem hasat etkinliği düzenlendi.

Hasada, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, kurum amirleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Protokol üyeleri hasat yapan çiftçilere kolaylıklar dileyerek onlarla birlikte hasat yaptı.

Protokol üyeleri aynı zamanda çiftçilerden ürünün verimleri hakkında da bilgiler alarak bol hasat dileklerinde bulundular.

Düzenlenen etkinlik sonrası Yayıklı köyü öğrencilerine İPARD program tanıtım için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde çanta dağıtımı yapıldı.

Kaynak : PHA