Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Milletvekili Hüseyin Özhan, birçok köy, belde ve mahalle muhtarları, AFAD yetkilileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda köy, belde ve mahalle muhtarları sorumlu oldukları bölgelerdeki sorun ve sıkıntıları tek tek anlattı. Muhtarların en büyük talepleri arasında bozuk yollar ve kilitli parke taşları yer aldı. Muhtarlar, özellikle köyler içindeki ara yolların bir an önce parke taşı ile kaplanmasını ve bakım çalışmalarının yapılmasını talep ettiler.

Vali Osman Varol, muhtarların ilettiği talepleri dikkatle dinleyerek, yerel ihtiyaçların karşılanması için gerekli adımların atılacağını ve çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirterek, muhtarların yerel yönetimdeki önemli rolüne vurgu yaparak, onların geri bildirimlerinin değerlendirileceğini ve bu doğrultuda çözümler üretileceğini belirtti.

Toplantıda ayrıca, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve muhtarların önerileri doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Varol, bu tür toplantıların, yerel sorunların daha iyi anlaşılması ve çözüm yollarının bulunması için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.



Kaynak : PHA