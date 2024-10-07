Yıkılan binaların projelendirme, inşaat ve denetim aşamalarında yapılan ciddi hataların felakete yol açtığı iddia edildi.

"İddianamenin İçeriği ve Sorumlular"

İddianameye göre, yıkılan S.S. Yukarı Şehir Konut Yapı Kooperatifi'ne ait B ve D blokları, projelere aykırı olarak inşa edilmiş ve deprem yönetmeliğine uygun olmayan malzemeler kullanılarak yapılmış. Özellikle kullanılan betonun kalitesiz ve dayanıklılık açısından yetersiz olduğu, yapıların deprem sırasında kırılgan bir şekilde çöktüğü vurgulandı. Binaların yapım sürecindeki ihmaller zinciri, depremde büyük can kaybına yol açtı.

Müteahhitler ve Proje Müellifleri Asli Kusurlu: İddianamede, binaların yapımında sorumlu olan müteahhit firma BEGA İnşaat yetkilileri Mehmet Nuri Tuğsuz ve Ahmet İşitmen, proje müellifleri Hatice Atalay ve M. Nedim Karakaş asli kusurlu olarak suçlanıyor. Bu kişilerin, binaların projelerine aykırı yapıldığını bilerek, düşük kaliteli malzeme kullanımını onayladıkları, bu nedenle yapıların dayanıklılığını zayıflattıkları belirtiliyor. Ayrıca, binaların inşaat ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin usulsüz bir şekilde düzenlendiği, bunun da binaların güvenliğinin göz ardı edilmesine neden olduğu ifade ediliyor​.

"İnşaat Sürecindeki Kusurlar ve Denetim Eksiklikleri"

Savcılık iddianamesinde, binaların yapım aşamalarında yapı denetim firmalarının ve denetim görevlilerinin de büyük ihmalleri bulunduğu ortaya çıktı. İlgili denetim firmaları ve yetkililer, projeye aykırı imalatlara göz yummuş, gerekli denetimlerin yapılmaması sonucu projedeki hatalar zamanında tespit edilememiştir. Denetim firması sorumluları da asli kusurlu olarak iddianameye eklendi ve haklarında dava açıldı.

Bilirkişi Raporları: İddianameye eklenen bilirkişi raporlarına göre, yapıların temellerinde ve taşıyıcı kolonlarında kullanılan malzemelerin yönetmeliklerde belirtilen standartların altında kaldığı belirlendi. Depreme dayanıklı olarak tasarlanması gereken binaların bu tür hatalarla inşa edilmesinin, felaketin büyümesine doğrudan neden olduğu ifade edildi. Bilirkişi raporlarında ayrıca, yapıların projelendirilme aşamasında yapılan hataların da sonradan fark edildiği, ancak düzeltilmediği ortaya kondu​.

"Yıkım ve Ölümcül Sonuçlar"

Yıkılan B ve D bloklarında 80 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananların mağduriyetleri göz önünde bulundurularak, dava dosyasına eklenen raporlar ve şikayetler doğrultusunda iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılandığı, suçun sabit görülmesi halinde ağır cezalarla karşı karşıya kalacakları ifade edildi.

"Sanıklara Yönelik Suçlamalar"

İddianamede yer alan diğer detaylar ise şunlar:

Mehmet Nuri Tuğsuz ve Ahmet İşitmen, müteahhitler olarak binaların inşaat sürecindeki kusurları bilerek devam ettirmekle suçlanıyor.

Hatice Atalay ve M. Nedim Karakaş, proje müellifleri olarak eksik projelendirme ve uygun olmayan malzeme kullanımını göz ardı ettikleri belirtiliyor.

Denetim firması yetkilileri, yapıların projelere uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmedikleri için büyük ihmalkarlıkla suçlanıyorlar​.

"Yargılama Süreci Başlıyor"

Bu vahim olayla ilgili dava, Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Mağdurların ve yakınlarının adalet talebinin yer aldığı dava dosyasında, sanıkların suçu sabit görülürse, uzun yıllar hapis cezası ile cezalandırılmaları bekleniyor. Savcılık, olayın sadece bireysel hatalar sonucu olmadığını, bu tür ihmallerin zincirleme olarak deprem gibi doğal afetlerde büyük felaketlere yol açtığını vurguladı.

Kaynak : PHA