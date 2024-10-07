İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında kara yollarında farklı noktalarda trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 203 araç sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan, 110 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 37 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 143 araç sürücüsüne park ihlalinden, 55 araç sürücüsüne trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 27 motosiklet sürücüsüne kask, gözlük bulundurmamak ve kullanmamaktan, 1.164 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 74 araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan, 74 araç sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne dur ikazlarına uymamaktan, 467 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 2 bin 380 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini belirterek, sürücülerin trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak : PHA