Başkanlık, Filistin halkının uğradığı zulmü kabul etmediklerini ve bu davayı savunmaya devam edeceklerini belirtti.

"İsrail’in Zulmünü Kabul Etmiyoruz"

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının uluslararası hukuku hiçe saydığı ve büyük bir insanlık suçu işlediği vurgulandı. 7 Ekim tarihinin bu zulmün başlangıç noktası olmadığının altı çizilerek, "77 yıllık bir işgal, zulüm ve katliam tarihinden bahsediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Başkanlık, İsrail’in 17 bin çocuk ve 11 bin kadın olmak üzere toplamda 42 bin Filistinliyi katlettiğini belirtti.

"İsrail, Nazi Almanyası’ndan Farksızdır"

İsrail’in 1930'ların Nazi Almanyası'ndan hiçbir farkı olmadığını belirten AK Parti Adıyaman İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail’in soykırımcı ve ırkçı bir ideolojiye sahip olduğunu dile getirdi. Açıklamada, İsrail’in durdurulmadığı takdirde bölgeyi daha büyük bir kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulunuldu.

"İsrail Durdurulmalı, Netanyahu Hesap Vermeli"

Açıklamada, İsrail’in işlediği suçların hesabının sorulması gerektiği ifade edilerek, "İsrail durdurulmalı, Netanyahu hesap vermelidir" denildi. Ayrıca İslam dünyasının bu zulme karşı ortak bir adım atamamasının üzüntü verici olduğu vurgulandı.

"Filistin, İnsanlığın Vicdan Davasıdır"

AK Parti, Filistin davasının yalnızca bir coğrafi bölge ya da halkın mücadelesi olmadığını, bunun tüm insanlık için bir vicdan davası olduğunu belirtti. Filistin’in bağımsızlık mücadelesinin aynı zamanda evrensel bir insan hakları mücadelesi olduğunu ifade eden açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak : PHA