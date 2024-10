Dernek Başkanı Azra Haras, sokak hayvanlarının da bu yaşamın bir parçası olduğunu belirterek, her canlının ilgi ve bakımı hak ettiğini vurguladı.

“Her Canlının Yanındayız”

Dernek Başkanı Azra Haras, sokak hayvanlarının da tıpkı insanlar gibi ilgi ve bakım ihtiyacı olduğunu belirterek, “Adıyaman Yetimler Derneği olarak, kimin neye ihtiyacı varsa her zaman göz önünde bulundurmak ilkemizdir. İnsan ya da hayvan, her canlının yanında olmaya ve ihtiyaç duydukları her an onlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Haras, sokak hayvanlarına yönelik yaptıkları yardımın, derneğin gönüllü üyeleri sayesinde anlam kazandığını ifade ederek, tüm gönüllülere teşekkür etti.

"Gönüllülerden Büyük Destek"

Gönüllülerin bu projeye büyük katkı sağladığını belirten Haras, "Gönüllü üyelerimiz, sokaktaki canlar için tüm günlerini ayırarak büyük bir özveriyle çalıştı. Onların sevgisi ve emeği sayesinde yardımlarımız daha da anlam kazandı. Sokak hayvanları için verdiğimiz desteğin arkasında her zaman gönüllülerimizin fedakarlığı ve duyarlılığı en büyük güç kaynağımız olacak" diye konuştu.

"Sokak Hayvanları İçin Yardımın Önemi"

Sokak hayvanları, özellikle büyük şehirlerde açlık, susuzluk ve barınma gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Özellikle kış aylarında beslenme ve sığınacak yer bulma konusunda daha da zorluk çeken bu hayvanlar, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyuyor. Adıyaman Yetimler Derneği gibi kurumlar, bu yardımlar sayesinde sokak hayvanlarının yaşam koşullarını bir nebze olsun iyileştirmeye çalışıyor.

Sokak hayvanlarının bakımı konusunda toplumsal bilinç de büyük önem taşıyor. Gönüllülerin yürüttüğü besleme faaliyetleri, sadece hayvanların fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun bu canlara karşı daha duyarlı olmasını sağlıyor. Sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ve su sağlayan dernekler ve gönüllüler, hem hayvanların sağlıklarını korumaya hem de toplumdaki şefkat duygusunu pekiştirmeye katkı sunuyor.

"Toplumsal Dayanışma ile Sokak Hayvanlarına Destek"

Adıyaman Yetimler Derneği’nin başlattığı bu anlamlı yardım, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sokak hayvanlarına yönelik bu tür yardım faaliyetleri, gönüllülerin desteğiyle büyüyerek daha fazla hayvana ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA