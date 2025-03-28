“Tüm Milletimizin ve İslam Âleminin Ramazan Bayramı’nı Tebrik Ediyorum”

Mesajına selamlaşarak başlayan Çimenden, anneleri, hanım kardeşleri, büyükleri ve tüm milleti samimi duygularla selamladı. Çimenden, “Tüm milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve Sosyal Sorunlara Dikkat Çekti

Erkan Çimenden, Ramazan Bayramı’nın manevi atmosferinde yaşanan sıkıntılara da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yoksulluk, borçlar ve geçim derdi altında ezilen, çareyi intihar girişiminde arayan çaresiz kardeşlerimizin acısını derinden hissediyoruz. Asgari ücretle ve emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veren milyonların, geçim sıkıntısının ağırlığını omuzlarında taşıyan esnaflarımızın, alın terinin karşılığını alamayan çiftçilerimizin ve köylülerimizin durumuna üzülerek şahit oluyoruz. Deprem felaketi nedeniyle işsiz kalan veya maaşsız kalan vatandaşlarımızın umutsuz bekleyişlerini yüreklerimizde hissediyoruz.”

“Mazlumların Çığlıklarına Kulak Veriyoruz”

Ahlaki erozyon ve madde bağımlılığı yüzünden kaybolan gençlere, zulüm altındaki coğrafyalarda acı çeken insanlara da değinen Çimenden, şu ifadeleri kullandı:

“Filistin’de, Arakan’da, Keşmir’de, Yemen’de ve Suriye’de zulüm altında inim inim inleyen yavruların çığlıklarına, Afrika’da adaletsizlik ve sömürü yüzünden açlıkla pençeleşen milyonların sessiz çığlıklarına kulak veriyoruz.”

“Adil, Huzurlu ve Güzel Günlere Kavuşmayı Diliyorum”

Dünyanın dört bir yanında adalet arayan tüm mazlumların kurtuluşu için dua ettiğini belirten Çimenden, “Cenab-ı Allah’tan, milletimize sağlık, huzur ve afiyet içinde bir bayram yaşamayı nasip etmesini niyaz ediyorum. Daha adil, daha huzurlu, daha güzel günlere, hep birlikte ağız tadıyla kutlayacağımız nice bayramlara kavuşmayı Rabbim hepimize nasip etsin.” dedi.

Erkan Çimenden, sözlerini “Allah’a emanet olunuz.” diyerek tamamladı.

Kaynak : PHA