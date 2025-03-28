'Askıda Sözcü' Kampanyası Nasıl İşliyor?

Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi'nde faaliyet gösteren Adil Yaşar Kırtasiye’de başlatılan uygulamada, vatandaşlar 10 gün boyunca her gün 10 gazete alarak askıya bırakıyor. Gazeteler, ihtiyacı olan okurlar tarafından ücretsiz olarak alınabiliyor. Şu ana kadar onlarca kişinin her gün 10 adet gazete alarak bu kampanyaya destek verdiği bildirildi.

Sözcü TV’ye destek kampanyasının çıkış noktası ise RTÜK’ün 27 Mart 2025 tarihinde aldığı karar oldu. Karar kapsamında, Sözcü TV’nin ekranı 10 gün boyunca karartılacak ve sadece siyah zemin üzerinde RTÜK’ün karar metni yayınlanacak.

RTÜK’ün Cezalarının Gerekçeleri

RTÜK, sadece Sözcü TV’yi değil, Halk TV ve Tele 1’i de cezalandırdı. Her iki kanala da beşer program durdurma cezası ve idari para cezası verildi. Cezaların gerekçeleri arasında, devlet büyüklerine ve kamu görevlilerine hakaret edilmesi, halkı sokağa davet ederek ayaklanma çağrıları yapılması ve yerli markaların hedef gösterilmesi gibi suçlamalar yer alıyor.

Sözcü TV’den Destek Çağrısı

Sözcü TV, verilen cezanın ardından izleyicilerine ve destekçilerine Sözcü Gazetesi, Sözcü web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden destek vermeleri çağrısında bulundu. Bu çağrıya yanıt olarak Adıyaman’da başlatılan 'Askıda Sözcü' uygulaması, dayanışmanın sembolü haline geldi.

ÇGD’den Sert Tepki: "RTÜK, İktidarın Aparatı Haline Gelmiştir"

RTÜK’ün bu kararlarına basın meslek örgütlerinden de tepki geldi. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), verilen cezaların basın özgürlüğünü hedef aldığını belirterek, “İktidarın aparatı haline gelmiş RTÜK’ün verdiği cezalar gazeteciliğe kesilmiştir. RTÜK'e çağrımız; bu cezalar yetmez bütün kanalları Ebubekir Şahin'e bağlayın” ifadelerini kullandı.

Basın Özgürlüğü Tartışmaları Büyüyor

Adıyaman’daki bu girişim, Türkiye’de basın özgürlüğü ve medya üzerindeki denetim mekanizmalarına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. 'Askıda Sözcü' uygulaması, yerel halkın bağımsız medya organlarına destek olma çabasının önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA