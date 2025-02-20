Siyasi Parti ve STK Temsilcileri Bir Arada

Basın açıklamasına, CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, İYİ Parti Besni İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, DEVA Partisi Besni İlçe Başkanı Ömer Yeter, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Dursun Avşar, DEM Parti İlçe Eş Başkanı Mustafa Sular, Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı, Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz, İl Genel Meclisi Üyesi Kazım Yıldırım, Besni Belediyesi Meclis Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği İlçe Başkanı Abdurrahman Erol Özbay, Besni Alevi Kültür Derneği Başkanı Hacı Ali Öpöztürk ve çok sayıda esnaf ile vatandaş katıldı.

"Kent Projesi Rant Projesine Dönüştü: Besni’nin Geleceği İçin Bu Yanlıştan Dönün"

Grup adına açıklamayı CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal yaptı. Öcal, Kent Meydanı Projesi’nin başlangıçta ilçenin ihtiyacına yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirildiğini, ancak zamanla değiştirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz yer, Kent Meydanı olarak belirlenen bölgedir. Yıkılacak olan Kaymakamlık binasının ve adliye binasının yerine, belediye ve kaymakamlık binasını içeren geniş bir meydan oluşturulacağı söylenmişti. Ancak proje değiştirilerek, meydan küçültüldü ve 'ticari ve konut alanı' adı altında büyük blokların yapılmasına karar verildi. Bu, Besni için taammüden işlenmiş bir şehircilik cinayetidir."

"Besni’nin Konuta Değil, Meydana İhtiyacı Var"

Öcal, ilçede zaten yeterli sayıda konut inşa edildiğine dikkat çekerek, Kent Meydanı’na konut eklenmesinin gereksiz ve yanlış olduğunu belirtti:

"Deprem konutları, yerinde dönüşüm projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yüzlerce konut yapılıyor. İlçede konut fazlalığı olacakken, buraya yeni konutlar eklemek kimin işine yarıyor? Bu projeyle kimlere rant sağlanıyor?"

Besni Belediyesi’nin halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine belirli çıkar gruplarına hizmet ettiğini iddia eden Öcal, esnafın da bu projeye karşı olduğunu vurguladı:

"Bu proje sadece halkı değil, esnafı da mağdur edecek. Esnafın iş yapmasını zorlaştıracak ve meydan kültürünü yok edecek bu yanlış karardan bir an önce dönülmeli."

"Kaymakamlık Binası Ücra Bir Köşeye Atılamaz"

Öcal, Besni Kaymakamlık binasının ilçenin en önemli idari yapılarından biri olduğunu belirterek, bu binanın ana cadde üzerinde görünür bir noktada olması gerektiğini ifade etti:

"Kaymakamlık makamı, ilçenin en üst idari birimidir ve devletin temsilcisidir. Türkiye’nin hiçbir yerinde kaymakamlık binası ücra bir köşeye taşınmaz. İlçeye gelen bir vatandaşın ilk uğrayacağı yerlerden biri olan kaymakamlık binasını merkezi bir noktadan uzaklaştırmak, Besni’ye yapılan bir haksızlıktır."

"Halkın Taleplerine Kulak Verin"

Öcal, belediye yönetimine seslenerek, projeyi eski haline döndürme çağrısında bulundu:

"Bu meydan, Besni halkının ortak yaşam alanıdır. Eğer amacınız rant değilse, bu yanlıştan dönün. Toplumun her kesimini temsil eden kişiler olarak sizi uyarıyoruz: Bu kararınızdan vazgeçin ve projeyi halkın çıkarlarını gözeterek eski haline getirin. Henüz geç kalınmış değil. Besni halkı sizden sağduyulu bir karar bekliyor."

Besni Halkı Tepkili

Basın açıklamasına katılan vatandaşlar, meydanın ticari ve konut alanına dönüştürülmesini protesto etti. Vatandaşlar, Besni’nin yeşil alanlara ve kamusal alanlara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, projeye karşı durmaya devam edeceklerini ifade etti.

Besni’de Kent Meydanı Projesi’ne ilişkin tartışmalar sürerken, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının projedeki değişikliklere karşı mücadelesini sürdüreceği belirtiliyor.

Kaynak : PHA