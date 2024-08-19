Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kızılin'de gerçekleştirilen projeleri tanıtmak ve basına bilgi vermek amacıyla Adıyaman'daki yerel ve ulusal basın mensuplarını Kızılin'e davet etti. Kaymakam Partal, burada yapılan çalışmalar ve Kızılin'in turizm potansiyeli hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Kaymakam Çağlar Partal, Kızılin'de iki yıldır üzerinde çalışılan projenin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Kızılin'deyiz. Yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığımız projemizi nihayete erdirmek üzereyiz, sadece küçük kısımlar kaldı. Onları da tamamladığımızda, tamamen Kızılin İskelemizi ve mağaralarda çevre düzenlemesi işini bitirmiş olacağız. İskelemizi kurduk ve çalışmalarımız hala devam ediyor. Bugün de Adıyaman’daki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile Kızılin'de bir araya geldik. Buradaki işleri ve Kızılin’i kendilerine göstermek istiyoruz, açıkçası basın aracılığıyla herkese duyurmak istiyoruz. Bu projeden çok umutluyuz çünkü burası gerçekten güzel bir coğrafya. Fırat Nehri, Kızılin köyümüzün bulunduğu bölgedeki mağaralarla birlikte ilgi çekici bir turizm noktası."

“Türkiye turizmine kazandırmayı hedefliyoruz”

Kaymakam Partal, bölgenin tarihsel ve doğal zenginliklerine dikkat çekerek, "Bu mağaralarda tarihte insanlar yaşamış. Mağaraları gezdiğimizde bu yaşanmışlığın izlerini görebiliyoruz. Bugüne kadar burada turistlerimize hizmet edebileceğimiz tesislerimizin eksikliği nedeniyle Kızılin belli bir eşiği geçememişti. Ancak bu iskele ve çevre düzenlemesi sayesinde bu eşiği aşmayı ve Türkiye turizmine kazandırmayı hedefliyoruz," dedi.

Proje kapsamında Kızılin İskelesi'nin yanı sıra, Göksu üzerindeki tarihi Kızılin Köprüsü ile bu iskele arasında bir rota oluşturularak turistlerin tekne veya yürüyüşle bölgeyi gezmesi hedefleniyor. Ayrıca, mağaralarda bir restoran açılması ve konaklama tesislerinin inşa edilmesi planlanıyor.

“Doğayı koruyarak turizme kazandırmaya çalışıyoruz”

Kaymakam Partal, projelerin GAP ve Erdemoğlu Holding iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirterek, "Doğal yapıya zarar vermeden, doğayı koruyarak turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Bu projeyi, GAP ve Erdemoğlu Holding’in eş finansmanıyla gerçekleştiriyoruz. 2 yıl önce başladık, deprem süreci nedeniyle biraz gecikmişti, ancak şu an projemizi neredeyse tamamladık," dedi.

Son olarak, Kızılin'de uluslararası düzeyde kürek sporları organizasyonlarının da yapılmasının planlandığını belirten Partal, "Kürek Federasyonu ile burada bir kürek maratonu düzenlenmişti. Uluslararası sporcular da bu bölgeyi beğenmişti. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda uluslararası organizasyonlarda yer almayı düşünüyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA