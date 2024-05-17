Başkan Alkan, “Gereksiz harcamalar yapılmayacak, alınan ürün veya hizmeti en verimli bir şekilde kullanacağız!”

Besni Belediyesi’nde fuzuli giderlerinin önüne geçmek üzere tasarruf eylem planı oluşturan Belediye Başkanı Alkan, belediyeye ekonomik manada kazanım sağlayacak projelerin etüt çalışmalarının başladığını ve buna ek olarak da fuzuli masrafların önüne geçileceğini ifade etti. Başkan Alkan, “Göreve geldiğimiz andan itibaren, projelerimizi hayata geçirmek üzere emin adımlarla planlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Besni’ye ekonomik alanda gelir getirecek olan projelerimizin yanı sıra eğitim, kültür, istihdam ve sosyal projelerimiz için ön çalışmalarımızı ekiplerimizle beraber hazırlıyoruz. Azim şehrimizi yeniden inşası ve özlemle beklenen meydan projesi için modelleme çalışmalarımız başlamış olup, şehrimizin aynası olacak bu proje de ileriye dönük tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde planlamalarımızı yapıyoruz. Hayvancılık İhtisas OSB ve Seracılık OSB için geçtiğimiz günlerde Ak Parti Adıyaman Milletvekillerimiz Sayın Hüseyin Özhan ve Sayın İshak Şan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile görüşmüş bu projelerin hayata geçmesi için Bakanımız tarafından, birimlerine talimat verilmişti. Büyük projelerimizin yanı sıra belediye binamızda da hizmet standartlarının kalitesini artırmak ve tasarrufa gitmek üzere çalışmalara başladık. Belediye binamızda fuzuli giderlerin önüne geçeceğiz. Ayrıca tüm belediye birimlerimiz de tasarruf eylem planı oluşturarak, gereksiz harcamalar yapılmayacak ve alınan ürün veya hizmeti en verimli bir şekilde kullanacağız.” dedi.

Kaynak : PHA