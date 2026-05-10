Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu'nun açılış törenine katılan HDP eski Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, yaptığı konuşmada Sırrı Süreyya Önder'i barış mücadelesiyle anacaklarını ifade etti.

'Sırrı'nın Adının Yaşatılması Bizim İçin Onurdur'

Programda konuşan Yıldırım, parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Bugün Sırrı arkadaşımız, yoldaşımız adına yaptırılan hayırlı bir park için toplanmış bulunuyoruz. Bu parkın oluşmasında katkı sunan iş insanımız Gani Binici'ye ve Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in adının Adıyaman'da yaşatılmasının önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, 'Sırrı'nın adının burada anılması, burada yaşatılması bizim için büyük bir onur' ifadelerini kullandı.

'En Büyük İsteği Türkiye'ye Barışı Getirmekti'

Sırrı Süreyya Önder'in yaşamı boyunca barış mücadelesi verdiğini dile getiren Yıldırım, onun en büyük hedefinin Türkiye'de toplumsal barışın sağlanması olduğunu belirterek, 'Biz Sırrı'yı hep barış yolunda anacağız. Sırrı'nın en büyük isteği Türkiye'ye barışı getirmekti. Eğer biz Sırrı'yı seviyorsak onun yolunda gidecek, barışı savunacağız' dedi.

'Barış Çağrısı Her Yerde Sürmeli'

Barış söyleminin toplumun her kesimine taşınması gerektiğini ifade eden Yıldırım, 'Gittiğimiz her köşede, her kahvede, her köyde Sırrı'nın yaptığı barış çağrılarının devam etmesini isteyeceğiz' dedi.

Konuşmasının sonunda programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, 'Burada katılım gösteren tüm arkadaşlara, tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Katkı sunan iş insanımıza ve belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE