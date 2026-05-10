Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu açılışına katılan Adıyaman Ticaret Ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mehmet Torunoğlu, park ve okuma salonunun önemli bir vefa örneği olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

'Bugün Çok Anlamlı Bir Açılış İçin Bir Aradayız'

Açılış programında konuşan Torunoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gösterdiği hassasiyetin önemli olduğunu ifade ederek, 'Bugün çok önemli ve anlamlı bir açılış için bir aradayız. Öncelikle Belediye Başkanımıza bu hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'Sırrı Süreyya Önder'i Güzellikleriyle Hatırlayacağız'

Sırrı Süreyya Önder'in toplumda önemli izler bıraktığını dile getiren Torunoğlu, onun özellikle insan sevgisiyle hafızalarda kalacağını söyleyerek, 'Sırrı abiyi anlatmak aslında bizim haddimize değil. Onunla yıllarca birlikte yol yürüyen büyüklerimiz burada. Ancak biz onu her zaman insan sevgisiyle, güzel şakalarıyla, bilgi ve tecrübeleriyle hatırlayacağız' ifadelerini kullandı.

' 'İyiler Erken Ölür' Sözü Hep Aklımda'

Konuşmasında duygusal ifadeler de kullanan Torunoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in toplum için mücadele eden bir isim olduğunu vurgulayarak, 'Her zaman aklımda 'iyiler erken ölür' sözü vardı. Gerçekten insanların iyiliği için uğraşan kişiler kendi sağlıklarını daha çabuk kaybediyor. Sırrı abi de toplum için mücadele eden önemli bir insandı' diye konuştu.

'Ona Yakışır Bir Eser Oldu'

Okuma salonunun Sırrı Süreyya Önder'in kişiliğine uygun bir eser olduğunu belirten Torunoğlu, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Bugün ona yakışır bir okuma salonunun açılışında bir araya geldik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesine de bir kez daha başsağlığı diliyorum' dedi.

Kaynak : PERRE