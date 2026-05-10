Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu açılış töreninde konuşan Adıyaman Cemevleri ve Ziyaretler Vakfı Başkanı ve Eğitimci Ercan Coşkun, deprem sonrası kentte yapılan sosyal projelerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

'Deprem Sonrası Yapılan Hizmetleri Özlemle Karşılıyoruz'

Kentte yürütülen çalışmaların toplumsal dayanışma açısından önemli olduğunu ifade eden Coşkun, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Coşkun, 'Memlekete deprem sonrası yapılan bu tarz hizmetleri özlemle ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza ve burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'Anneler Günü'nün Anlamı Çok Büyük'

Konuşmasında Anneler Günü'ne de değinen Coşkun, tüm annelere sevgi ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulunan Coşkun, 'Bu kutsal günü kutluyorum. Bütün annelerin sevgi dolu bir ömür geçirmelerini diliyorum' ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına da teşekkür eden Coşkun, toplumla vatandaş arasında köprü görevi gören gazetecilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

'Sırrı Süreyya Önder Çok Yönlü Bir Şahsiyetti'

Sırrı Süreyya Önder'in Adıyaman için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Coşkun, Önder'in farklı alanlardaki birikimine dikkat çekerek, 'Sırrı Süreyya Önder büyük bir kimlik ve büyük bir şahsiyetti. Bilim, sanat, kültür, sinema ve siyaset alanlarında önemli bir birikime sahipti. Onun bütün yönlerini anlatmak uzun zaman alır' diye konuştu.

'Adıyaman Yeni Sırrı Süreyya Önderler Yetiştirmeli'

Önder'in ardından önemli bir miras kaldığını ifade eden Coşkun, gençlere yönelik projeler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Bize doldurulması gereken geniş bir alan bıraktı. İnşallah el birliğiyle bu memlekette yeni Sırrı Süreyya Önderler yetiştirebilecek projeler geliştiririz. Bu projeleri hayata geçirebilirsek Adıyaman gerçekten 'Sırrıların memleketi' olacaktır' dedi.

Konuşmasının sonunda emeği geçen herkese teşekkür eden Coşkun, park ve okuma salonunun Adıyaman'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE