Batman'da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Batman'da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Gelen bilgiye göre, Aşağı Mahalle'de iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmakta güçlük çektiği kavgaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri müdahale etti.

Batmanda Kavga 12 Yaralı

Kavgada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın çıkış nedeni henüz öğrenilemezken, olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

Batmanda Kavga

Adıyamanlılar Net

Kaynak: İHA