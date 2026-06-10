Batman'da su kuyusuna düşen bir kişi, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kuyuda mahsur kalan vatandaşı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Adıyamanlılar Net haber sitemiz olarak edindiğimiz son bilgilere göre, Huzur Mahallesi 525. Sokak'ta bulunan bir su kuyusuna bir kişi düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu vatandaş bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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