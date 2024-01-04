Emekli olan öğretmenlerin eğitim camiasına yıllarca katkı sağladıklarını belirten Müdür Lütfü Başli, Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halit Akel ve Vali Özbilgin İlkokulu Müdürü Nazif Erkut’un özverili çalışmalarının eğitim sistemine derin izler bıraktığını vurguladı.

Müdür Lütfü Başli,"Emekli olan öğretmenlerimiz, eğitimdeki deneyimleri, öğrencilere kattıkları değerler ve örnek aldıkları tutumlarıyla hatırlanacak. Görev süreleri boyunca binlerce çocuğumuzun geleceğinin inşasında yer alan öğretmenlerimize gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Emekli hayatlarında da başarılar dilerim." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA