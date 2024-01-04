Tahmini Okuma Süresi: dakika

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 14 adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 14 parça halinde 209,81 gram esrar maddesi, 88 adet Yeşil Reçeteye tabi hap ve 6 parça halinde 6,43 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken, 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 1 şüphelinin yakalama çalışmaları sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak : PHA