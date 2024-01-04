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Alınan bilgiye göre ilk kaza, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen plakası öğrenilemeyen M.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan A.Ö. ile eşi F.Ö. yaralandı.

Alınan bilgiye göre ikinci kaza, Malatya –Elazığ karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Çöşnük kavşağı yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 44 EE 657 plakalı otomobil trambüsle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre üçü kaza, Arguvan ilçesi Yamaç Mahallesi'nde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Devrilen otomobildeki sürücü yaralandı.

Kazalarda yaralanan 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı



Kaynak : PHA