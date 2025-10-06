'Küçük Pedaller, Büyük Kalpler'

'Gazze İçin Pedallıyoruz' temasıyla düzenlenen etkinlik, 8 Ekim 2025 Salı günü saat 09.30'da Mevlana Ortaokulu önünden başlayacak. 'Küçük pedaller, büyük kalpler' sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, öğrenciler ve ilçe halkı Filistin halkına destek mesajı verecek. Etkinlik boyunca çocuklar ve gençler, barış ve insanlık adına dayanışmayı simgeleyen bir farkındalık yürüyüşü de gerçekleştirecek.

Kahta Halkı ve Öğrencilerden Yoğun İlgi Bekleniyor

Kahta Kaymakamlığı'nın koordinasyonunda yapılacak etkinliğe ilçe halkı, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Yetkililer, etkinliğin sadece Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmekle kalmayacağını, aynı zamanda çocuklara dayanışma, empati ve barış bilincini aşılamayı amaçladığını vurguladı.

