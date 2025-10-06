Gönder, yaptığı açıklamada hem Eren Keskin'in ifadelerine hem de bu sözlere karşı sessiz kalındığını belirterek sert bir çıkış yaptı.

'Sessiz kalanlara sesleniyorum: Bu şehirde suskunluk kabul edilemez'

22 Eylül 2025 tarihinde yaptığı basın açıklamasında söz konusu panele yönelik itirazlarını kamuoyu ile paylaşan Gönder, aradan bir hafta geçmesine rağmen hiçbir kurum ve siyasi aktörden destek açıklaması gelmediğini belirtti.

Gönder açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bu toplantının gündemine yalnızca bizim itiraz etmiş olmamız değil, asıl mesele şehrimizin siyasilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuya duyarsız kalmasıdır. Şu bilinmelidir ki sessizlik kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine, tarihimize ve birliğimize yönelik ithamlara karşı herkesin tepki göstermesi gerekir.'

'Kürdistan ifadesini kabul etmiyoruz, burası Türkiye Cumhuriyeti'dir'

Gönder, panelde dile getirilen ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek özellikle 'Kürdistan' söylemine sert tepki gösterdi:

'Malum toplantıda geçen 'Kürdistan' ifadesini kabul etmiyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk tarihine yönelik mesnetsiz iddiaları da reddediyoruz. Bu ülkede ve bu şehirde bir 'Kürt sorunu' yoktur; asıl sorun Kürtçülük sorunudur. Bizim itirazlarımız tarih önünde ve yüce Türk milletinin yanında yükselmeye devam edecektir. İlgili odaklar aleni hatalarından vazgeçene kadar sesimizi susturmayacağız.'

'Tarih önünde susmayacağız'

Paneldeki açıklamaların toplumda bir tartışma başlattığını ve sessizliğin yanlış anlaşılabileceğini vurgulayan Gönder, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine ve tüm kamuoyuna çağrıda bulundu:

'Şehrin bütün bileşenlerinin bu ithamlara karşı sessiz kalması kabul edilemez. Bu mesele sadece bir tartışma konusu değildir; Cumhuriyet'in temel değerlerini, tarihsel hafızamızı ve birlik ruhumuzu ilgilendiren bir meseledir. Biz susmayacağız, bu konuda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.'

Paneldeki ifadeler tartışma yarattı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde Eren Keskin'in Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ilişkin eleştirileri, 'Kürt meselesi' konusundaki değerlendirmeleri ve 'Kürdistan' ifadesi tepkilere yol açmıştı. Gönder'in açıklaması, panelin ardından yapılan en sert tepki olarak öne çıktı.

