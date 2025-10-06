Şeriban ÖZÇAKMAK - 10-20 Eylül 2025 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde, Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonasında Türk milli takımda 57 kilo genç bayanlar kategorisinde Milli Sporcumuz Ayşe İkra Erdoğan Dünya ikincisi oldu. Vali Osman Varol, gümüş madalya kazanan Ayşe İkra Erdoğan'ı ödüllendirdi.

Vali Osman Varol, müsabakalar sonucu büyük bir başarı elde ederek Adıyaman'a dönen Dünya Şampiyonumuz Ayşe İkra Erdoğan, Vali Yardımcısı Emine Yıldız Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü ve antrenörünü kabul ederek gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

Vali Osman Varol, ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada dalgalandırarak Adıyaman'ın gururu olan ve Aslan Selim Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Ayşe İkra Erdoğan'ı tebrik ederek, '10-20 Eylül 2025 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi kentinde düzenlenen Muay Thai Şampiyonasında Dünya İkincisi olan Ayşe İkra Erdoğan'ın bu başarısı ilimiz ve ülkemiz için mutluluk ve gurur vericidir. Kızımız bu başarılarıyla bizlere azmin zaferini gösterdi. Dünya şampiyonumuz Ayşe İkra kızımız tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Bu başarının sağlanmasında büyük payı olan milli sporcumuzu yetiştiren antrenörüne, ailesine ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE