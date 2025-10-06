Hız sınırını aşan sürücünün ehliyeti 90 gün iptal edilecek

Teklife göre yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücüler için kademeli yaptırım uygulanacak.

Hız sınırını 46-55 km/saat aşanların sürücü belgeleri 30 gün,

56-65 km/saat aşanların belgeleri 60 gün,

66 km/saat ve üzeri aşanların belgeleri ise 90 gün süreyle geri alınacak.

Bu uygulama ile özellikle şehir içi trafik kazalarının azaltılması ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Plakası okunamayan araçlara 140 bin TL ceza

Yeni düzenleme kapsamında, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira para cezası uygulanacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek.

Ayrıca takograf ve taksimetre zorunluluğu da getiriliyor. Yük taşımacılığı yapan ve 3 bin 500 kilogramdan ağır olan araçlar ile 17'den fazla yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde ise taksimetre bulundurulması zorunlu olacak.

Geçiş üstünlüğünü ihlal edenlere ağır yaptırım

Ambulans, itfaiye ve acil müdahale araçlarına yol vermeyen sürücülere 15 bin TL ceza kesilecek.

Bu araçlara yol açmayan veya gerektiğinde durmayan sürücülere ise 46 bin TL ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle iptal edilecek.

Saldırgan sürüş ve trafik terörüne yüksek para cezaları

Teklif, saldırgan ve tehlikeli araç kullanımı için ağır cezalar öngörüyor:

Trafikte başka bir aracı kasıtlı olarak takip eden veya saldırı amacıyla araçtan inenlere 180 bin TL ceza, 60 gün ehliyet iptali ve 30 gün trafikten men uygulanacak.

Seyir halindeyken cep telefonu veya araç içi haberleşme cihazı kullananlara 5 bin TL ceza kesilecek.

Kırmızı ışık ihlaliyle kazaya neden olanların ehliyetleri 60 gün süreyle alınacak. Ehliyet iadesi için psikoteknik rapor zorunlu olacak.

Kamuya açık yollarda yarış yapanlara 46 bin TL ceza verilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle iptal edilecek.

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zaruret dışında olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Yeni ceza listesi dudak uçuklatıyor

Yeni düzenleme, birçok trafik ihlalinde ceza tutarlarını da katladı. Bazı önemli cezalar şöyle:

Dur ihtarına uymama: 60.000 TL + araç men

Makas atma / ters şeride girme: 90.000 TL + araç men

Kavga için araçtan inme: 180.000 TL

Radar tespit cihazı kullanma: 370.000 TL

Drift yapma: 140.000 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 40.000 TL

Cep telefonu kullanma: 5.000 - 20.000 TL

Öndeki aracı tehdit amaçlı takip: 180.000 TL

Sosyal medyada hız veya drift paylaşımı: 25.000 TL

Trafikte yeni dönem başlıyor

TBMM'de görüşülecek düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik cezalar hem mali açıdan ağırlaşacak hem de ehliyet iptali ve trafikten men süreleri uzayacak. Düzenlemenin amacı, artan trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücü davranışlarında caydırıcı bir etki yaratmak olarak belirtiliyor.

Kaynak : PERRE