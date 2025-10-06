Şeriban ÖZÇAKMAK - Netanyahu'nun, Hamas'ın Trump'ın sunduğu plana ilişkin cevabını 'kutlanacak bir şey olmadığı ve hiçbir anlam ifade etmediği' şeklinde nitelendirdiği aktarıldı. Bunun üzerine Trump'ın Netanyahu'ya, 'Kahretsin, neden her zaman bu kadar olumsuzsun? Bu bir zafer. Kabul et' diye karşılık verdiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, bu sözlerin Trump'ın, Hamas'ın anlaşmaya yaklaşması halinde Netanyahu'yu saldırıları durdurmaya ikna etme konusundaki kararlılığını gösterdiği yorumunu yaptı. ABD'li yetkililer ayrıca, Netanyahu'nun Hamas'ın 'olumlu' yanıt verdiği algısını engellemek için Washington'la koordine olmaya çalıştığını, ancak Trump'ın tamamen zıt yönde düşündüğünü ifade etti.

Son Bir Haftada Neler Olmuştu?

29 Eylül'de Netanyahu ile bir araya gelen Trump, Gazze'de barış için hazırladığı 20 maddelik planı açıklamıştı. Hamas, 3 Ekim'de bu planda yer alan esir değişimini ve Gazze yönetiminin Filistinli teknokratlara devredilmesini kabul ettiğini söylemişti. Ancak örgüt, Gazze'nin geleceği konusunda silah bırakma şartına değinmemişti. Trump ise Hamas'ın kararını olumlu karşılayarak, örgütün kalıcı bir barışa hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Trump, 4 Ekim'de İsrail'in esirlerin serbest bırakılması için saldırıları geçici olarak durdurmasını takdir etti. Ancak aynı gün Anadolu Ajansı'nın haberine göre İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 67 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, Netanyahu'nun Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki müzakere heyetine Trump'ın Gazze planını müzakere etmek üzere Mısır'a gitmesi talimatı verdiği aktarıldı.

'İsrail, Gazze'de Faaliyet Göstermeye Devam Edecek'

Aynı zamanda, İsrail hükümet sözcüsü Bedrosyan, Gazze'de ateşkes olmadığını, sadece bazı saldırıların geçici olarak durdurulduğunu açıklarken Bedrosyan, ordunun savunma amaçlı olarak Gazze'deki hareketliliğine devam edeceğini söyledi.

Kaynak : PERRE