Açılışa yoğun ilgi

Açılış törenine Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, Adiyamanlilar.net sitesi imtiyaz sahibi Yunus Yaşar, fotoğraf sanatçısı Behçet Atabek, PERRE Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Akçal, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'Adıyaman'a çok şey kattı'

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet, Nazan Taştan Yapıcı'nın sanata olan katkılarını överek şunları söyledi:

'Bugün Adıyaman'da sanata ait çok güzel bir yer daha açıldı. Nazan Hocamızın sanatçı kişiliğini uzun yıllardır biliyorum. Kitaplardan televizyon programlarına kadar birçok alanda başarı gösterdi. Şimdi de seramik alanında göz kamaştırıcı bir mekân kazandırdı. İnsanların gelip görmesi, ilham alması gereken bir yer. Adıyaman'a çok şey kattı ve katmaya devam ediyor. Kendisini yürekten tebrik ediyorum.'

'Toprakla üretim ruhu iyileştiriyor'

Coco Mamiel'in yalnızca bir mağaza değil aynı zamanda bir üretim ve tasarım alanı olduğunu vurgulayan Nazan Taştan Yapıcı, çini ve seramik sanatının önemine dikkat çekti:

'Mağazamız hem üretim hem satış hem de kafe konseptiyle hizmet veriyor. Hammaddeden başlayarak çamurun şekillendirilmesi, fırınlanması, boyanması ve dekorlanması gibi çok aşamalı bir süreç yürütüyoruz. Tasarımda sınır yok; hayal gücüyle sayısız eser ortaya çıkabilir. Geleneksel figürlerden çağdaş tasarımlara kadar geniş bir yelpazemiz var. Ayrıca seramik sanatı, ruhsal rehabilitasyon açısından da çok değerli. Toprakla uğraşmak insanın enerjisini dengeliyor.'

'Şiirden seramiğe uzanan bir sanat yolculuğu'

Açılışta konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Nazan Taştan Yapıcı'nın kültürel hayata olan katkısına değindi:

'Bugün çok kıymetli bir açılışa şahit oluyoruz. Nazan Hanım'ı yıllardır şiir ve edebiyat alanındaki katkılarıyla tanıyoruz. Ancak seramik alanında da önemli işler yaptığını biliyoruz. Bu mekân Adıyaman için bir değer olacak. Kendisine teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.'

'Hayalimin peşinden gittim'

8 yıldır seramik ve çini sanatıyla ilgilendiğini ifade eden Nazan Taştan Yapıcı, deprem sonrasında bu alanda profesyonel bir adım atma kararı aldığını söyledi:

'Deprem sürecinden sonra memleketime döndüğümde, uzun zamandır emek verdiğim bu alanı mesleğe dönüştürmeye karar verdim. Seramik ve çini, sınırsız üretim ve tasarım imkânı sunan bir alan. Hayal gücüne hitap ediyor, görsel çeşitlilik sağlıyor. Bu nedenle Adıyaman'da böyle bir yer açmayı istedim. Coco Mamiel'de hem üretim hem satış hem de sanatla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyoruz. Tüm dostlarımızı bu yeni mekâna davet ediyorum.'

Geleneksel sanatla modern tasarım buluştu

'Coco Mamiel', hem geleneksel Anadolu sanatının köklerine dayanan çini ve seramik üretimini yaşatmayı hem de modern tasarım anlayışını ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlıyor. Atölye aynı zamanda sanat meraklıları için workshop ve eğitimlerin düzenleneceği bir merkez olarak da faaliyet gösterecek.

