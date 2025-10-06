Grup toplantıları yeniden başlıyor: İlk konuşmayı Bahçeli yapacak

Yeni yasama yılıyla birlikte siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da başlıyor. İlk grup toplantısını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli gerçekleştirecek. Bahçeli'nin, yarın saat 10.45'te partisinin grup toplantısında yapacağı konuşmada iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü düzenlenecek grup toplantılarında diğer siyasi partilerin genel başkanları da Meclis kürsüsünden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Trafik güvenliğinde caydırıcı cezalar geliyor

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören 36 maddelik kanun teklifi görüşülecek. Teklif, trafik kurallarına uymayarak yol güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik cezaların artırılmasını içeriyor.

Yeni düzenlemeye göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, sahte plaka kullananlara ise 140 bin lira para cezası verilecek. Düzenlemenin trafik güvenliğini artırmayı ve caydırıcılığı güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı TBMM'de sunum yapacak

Ekonomiye ilişkin gelişmeler de bu haftanın önemli başlıkları arasında yer alıyor. 7 Ekim Salı günü, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak.

Karahan'ın konuşmasında küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin genel seyri, enflasyon ve para politikası başlıklarının öne çıkması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Merkez Bankası'nın faiz kararları ve enflasyonla mücadele stratejisine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Kadın ve gençlik platformları Meclis'te dinlenecek

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü 14'üncü toplantısını gerçekleştirecek. Komisyon toplantısında kadın ve gençlik platformlarının temsilcileri dinlenecek.

Yeni yasama yılı yoğun gündemle başladı

TBMM'de yeni yasama yılı; kanun teklifleri, komisyon toplantıları ve grup konuşmalarının yanı sıra ekonomi ve güvenlik politikalarının masaya yatırılacağı kritik oturumlara da sahne olacak.

Yasama takviminin ilerleyen haftalarda da hız kesmeden devam etmesi ve özellikle ekonomi, iç güvenlik, sosyal politikalar ve dış ilişkiler alanında önemli düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE