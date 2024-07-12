Başkan Tutdere, belediyenin bu süreçteki performansını değerlendirdi ve eleştirilere yanıt verdi.

"Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları"

Başkan Tutdere, göreve geldiği günden bu yana yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Altyapı ve üstyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini söyleyen Tutdere, "Yaklaşık 30 bin ton asfalt dökümü yaptık ve bu miktarı yıl sonunda 4,5 kat artırmayı planlıyoruz. Türmüz yolundaki çalışmalar devam ediyor, altyapısı tamamlandı, asfalt serimi de yapıldıktan sonra rahatlayacağız" dedi.

"İçme Suyu Sorunları ve Çözüm Projeleri"

Başkan Tutdere, su sorunlarının çözümüne yönelik projeler üzerinde de çalıştıklarını vurguladı. Esentepe bölgesindeki su sorununu göreve başladıktan 4 gün sonra çözdüklerini belirten Tutdere, "Narlıkuyu'dan Gülbeyaz'a kadar 200 bin tonluk bir hat çekiyoruz. Bu bölgedeki su sorununu bu şekilde çözeceğiz. Ayrıca, şehrin tamamının içme suyu sorununu 2 yıl içinde çözmeyi hedefliyoruz. 750 km içme suyu hattı çekilecek" ifadelerini kullandı.

"Parkların Yenilenmesi ve Sosyal Tesisler"

Depremde zarar gören parkların yenilenmesi için çalışmalar başlattıklarını söyleyen Başkan Tutdere, "Deprem sırasında konteyner kentler kurulduğu için parklarımız ciddi tahribat gördü. Banklar, lavabolar, musluklar yerle bir olmuş durumda. Tüm parklarımızı okullar açılıncaya kadar yenileyeceğiz. En büyük parkımızın projesi Çankaya Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanıyor. Hem yeşil alan ihtiyacını karşılayacak hem de sosyal tesisler olacak" dedi.

"Finansman Sorunları ve Çözüm Arayışları"

Belediyenin finansman bulma konusunda bazı zorluklar yaşadığını dile getiren Tutdere, deprem nedeniyle bütçelerinin kısıtlandığını ancak yeni kaynaklar bulmak için çalıştıklarını belirtti. Avrupa Birliği projeleri ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Başkan Tutdere, "Adıyaman'ın sorunlarını çözmek ve kaynak sağlamak için proje çalışmalarına başladık" dedi.

"Adıyaman Halkına Mesaj"

Başkan Tutdere, Adıyaman halkına sabırlı ve dayanışma içinde olmalarını tavsiye etti. "Bizim hedefimiz 2 yıl içinde şehrin tamamının içme suyu sorununu çözmek. Belediye olarak temizlik, ulaşım, sağlık, altyapı, kanalizasyon, kültür, sanat ve sosyal alanlarda yükselişler yapıyoruz. Halk ekmek projesi tamamlandı, mutfağımızın projesi tamamlandı, ihalelerini bu hafta yapacağız" dedi. Tutdere, Adıyaman halkına hizmet etmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Perre Haber Ajansı'na verdiği röportajda yaptığı açıklamalar şöyle:

"100 gününüzü doldurdunuz. Tutdere 100 günde ne yaptı?"

Adıyaman halkından yetkiyi aldığımız günden bu yana yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Yıkılmış Adıyaman'ın altyapısı ve üstyapısının tamamen yenilenmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızın taleplerini ve isteklerini dikkate alarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle, geldiğimiz günden bu yana yol konusunda ciddi çalışmalara imza attık. Bu güne kadar yaklaşık 30 bin ton asfalt dökümü yaptık, bu gerçekten rekor bir rakam. Bir yılsonunda bunu 4,5 kat artırmayı planlıyoruz. Projelerini tamamladığımız yollar üzerinde çalışıyoruz ve en kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Türmüz yolu üzerinde çalışmalar yapılıyor, altyapısı bitti. Asfalt serimi de yapıldıktan sonra rahatlayacağız.

Yukarıda TOKİ konutları yapılıyor, onlar da tamamlandıktan sonra rahatlayacağız. Yine bu bölgede K15, K11 konteynerlerinin bulunduğu yerde içme suyu sorunu var, vatandaşlarımızı susuz bırakmadık ama mağduriyetlerini gidermeye çalışıyoruz. O bölgeden 200 bin tonluk yani Narlıkuyu tarafından Gülbeyaz'a kadar bir hat çekiyoruz, projesini yaptık, ihalesine de bugün çıkıyoruz ve bir ay içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bu bölgedeki su sorununu bu şekilde çözmüş olacağız.

Daha önce Esentepe'deki su sorununu belediye ekipleri tam da benim 4. günümde çalışarak çözdüler. Şu anda kalıcı sorunların çözümü konusunda birçok proje çalışmalarımızı tamamladık, birçok projenin ihalesine çıkıyoruz. Özellikle hayvan kesimhanesi, hayvan pazarı, içme suyu ve altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu ihalelerine bu hafta çıkıyoruz, hazırlıklarını yaptık. Bunlar Adıyaman’ın belki de geleceğini kurtaracak altyapı sorununu çözecek yatırımlar, çok büyük meblağlar. Bu hafta ihalesine çıkıyoruz ve çalışmaları başlatıyoruz.

Bu çalışmalar zaman aldı, bunları hazırlamak ve ihaleye hazır hale getirmek bir mesai gerektiriyor. Arkadaşlarımız da bu konuda çalışıp ihale aşamasına getirdi, bu hafta bu ihalelerin tamamını sunacağız.

Parklarımızın tamamının yeniden bakım onarım çalışmalarını başlattık. İmamağa’dan en kenar mahallelerden başlattık. İçerilere doğru geleceğiz. Deprem sırasında konteyner kentler kurulduğu için konteynerler ve çadırlar kurulduğundan orada yaşam olduğu için ciddi tahribat olmuş durumda. Oradaki spor malzemeleri, banklar, lavabolar, musluklar her şey yerle bir olmuş durumda. Bunların hepsini yenileyeceğiz ve parklarımızın tamamını okullar açılıncaya kadar yenilemiş olacağız. İçindeki spor tesislerini de yenileyeceğiz, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden de destek istedik, en kısa süre içerisinde destek yollayacaklar. Yine Adıyaman’ın en büyük parkının projesi şu anda Çankaya Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanıyor, belki haftaya tamamlanmış olacak. Hem yeşil alan ihtiyacını karşılayacağız hem de çok sayıda sosyal tesis olacak. Bu Adıyaman’ın en büyük parkını biz, Çankaya Belediyesi tarafından inşallah yapılacak ve Adıyaman halkına kazandıracağız. Buna ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Yukarıda Karadağ’da, İndere’de, Örenli’de yapılan kalıcı konutlar yapılmaya devam ediyor. 3. çevre yolunda bilindiği gibi tahribat var, altyapı çalışmalarını bitirmeye çalışıyoruz. İş birliği içerisinde dayanışma içerisindeyiz. Bunlar da biterse diğer eksiklikleri halletmeye çalışıyoruz. 4 asfalt ekibi çalışmaya devam ediyor, bunu 8’e çıkaracağız. Bizim hedefimiz okullar açılıncaya kadar birçoğu üstyapı çalışmasını bitirmeye çalışmak ve insanların mağduriyetini gidermek. Adıyaman’ı yol açısından daha iyi bir hale getirmek. Yolları elden geçirmek, açılan yolları kapatmaya çalışıyoruz, en kısa 2 yıla kadar bitirmek istiyoruz. İnşallah olacak. Çalışmak zorundayız, mümkün mertebe açılan yeri hızlı kapatıp tozu önlemeye çalışıyoruz. Daha sonra yapılan yolun test sürüşünü yapacağız, denetim ve kontrolleri yapacağız. İçme suyu alanındaki sorunları gidereceğiz, abone bağlantılarını kuracağız.

"Buradan Ankara'ya bir mesafe demek"

Vatandaşlarımızdan sabretmeyi ve dayanışmayı istiyoruz. Bizim hedefimiz 2 yıl içinde şehrin tamamının içme suyu sorununu çözmek, 750 km içme suyu hattı çekilecek. Bu, buradan Ankara’ya kadar bir mesafe demek. Öyle kelimeyle söylerken kolay gibi görünüyor ama 750 km epey büyük bir ekonomik faaliyet, büyük bir su şebekesinin çekilmesi demek. Aynı şekilde altyapıda olacak. Özellikle içme suyu konusunda yaz ayıyla beraber sorunlar yaşanıyor, bu konuda tedbirler aldık. Konteyner kentlerin içme suyu sorunlarına anında müdahale yaparak çözmeye çalışıyoruz ve imkanlarımız dahilinde mağduriyetleri önlemeye çalışıyoruz. Belediye olarak temizlik konusunda hem diğer bütün işler konusunda hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bu güne kadar çok ciddi sorunlarla karşılaşmadan işlerimizi bu aşamaya getirdik.

Süreç ilerledikçe belediyemizin kurumsallığı artıyor. Belediye yapısında bilişim anlamında adımlar atacağız, teknolojik altyapısını değiştireceğiz. Ulaşımda ciddi adımlar atıyoruz, önümüzdeki günlerde bunları da açıklayacağız. Ulaşım, sağlık, altyapı, kanalizasyon, kültür, sanat ve sosyal anlamda yükselişler yapıyoruz. Halk ekmek projesi tamamlandı, mutfağımızın projesi tamamlandı, bunların ihalelerini bu hafta içerisinde yapacağız. Yani hummalı bir çalışma var. Seçim sırasında ve sonrasında desteklerini esirgemeyen hemşerilerimizi ağırlıyoruz, misafir ettik, insanlarla yan yana geldik, taleplerini aldık. Talepleri imkanlarımız çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz. Belediye imkanları depremden dolayı kısıtlanmış durumda, önceki yatırımlardan kaynaklı ödemelerimiz var, onları yapıyoruz. Belediyemize yeni kaynaklar bulmak adına yeni çalışmalar yapıyoruz. Avrupa Birliği projelerinde bir ekip oluşturduk, ekibimiz şu anda proje çalışmalarına başladı. Adıyaman’ın sorunlarını çözmek ve kaynak sağlamak için çalışıyorlar.

Ayakkabı Kent projesi yarım kalmıştı, eksiklerini tamamlamak adına geldiğim günden beri yoğun bir diplomasi içerisindeyiz. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile çalışıyoruz.

Kaynak : PHA