Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin iş dünyası ile yürüttüğü temaslar, kentsel sosyal faaliyetlere katkı sağlayan projelere dönüşmeye devam ediyor. Söz konusu temaslar sonucunda, Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı tarafından Adıyaman'a Kreş ve Gündüz Bakımevi kazandırılacak.

İş birliği 12 Ağustos'taki ziyaretle başladı

Başkan Abdurrahman Tutdere, 12 Ağustos 2024 tarihinde Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Kemal Akın ile gerçekleştirilen görüşmede, Adıyaman'ın özellikle deprem sonrasında artan kreş ihtiyacının gündeme getirilmesi gündeme geldi. Görüşmelerin ardından vakıf tarafından Sümerevler Mahallesi'ndeKreş ve Gündüz Bakımevi'nin inşaatına karar verildi.

Adıyaman Belediyesi Meclisi'nde onaylanan proje kapsamında, düzenlenecek sonra Adıyaman Belediyesi'ne devredilecek olan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin tüm masrafları Akın Küresel Eğitim ve Yardım Vakfı tarafından karşılanacak.

“İşbirliklerimizin meyvelerini topluyoruz”

Konuyla ilgili olarak Şubat ayı Meclis Toplantısında açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Kemal Akın ile yaptığımız toplantıda, kentimizin ve özellikle depremzede öğrenmenin eğitim alanında alışveriş ihtiyaçları olduğunu belirtti. Onda hiç kayıt yapmadan 'Yer çıkıyor, hemen başlayın' dedi. Bugün bu iş birliğinin meyvelerini topluyor. Adıyaman'da annelerimizin çocuklarını dayanıklı, modern bir kreşi hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

“İyilik bulaşıcıdır”

Adıyaman'ın yeniden inşasında hayırseverlerin desteğinin kritik bir rol oynadığını kaydeden Tutdere, “Bu proje sayesinde hemşehrilerimizin kreş ihtiyacını karşılamış olacağız hem de hayırseverlerimizin katkılarını kentimize kazandıracağız. Mustafa Kemal Bey'in yaptığı bu anlamlı bağışın diğer hayırseverlerimize de örnek verilmesi sağlanmaktadır. Çünkü iyilik iyidir. Dayanışma içinde,

Kaynak : PHA