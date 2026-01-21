Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu eylemi kınadı. Tutdere, provokasyon girişimlerinin toplumun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Tutdere, bayrağa yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

'Şanlı bayrağımıza yönelik saldırıyı ve bu açık provokasyon girişimini hızla kınıyorum. Provokasyonlarla toplumumuzu ayrıştırmayı, bizi desteklemeyi amaçlayanlar asla emellerine ulaşamayacaktır. Bu topraklarda aklıselim, kardeşlik ve birlik duygusu her zaman kazanacaktır!'

Başkan Tutdere, Türkiye'nin ortak değerlerinden biri olan ay yıldızlı bayrağın milletin onuru ve bağımsızlığının simgesi olduğunu ifade ederek, bu tür saldırıların toplumsal huzuru hedef aldığını kaydetti. Sağduyu çağrısında bulunan Tutdere, provokasyonlara karşı en güçlü cevabın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını daha da pekiştirmek olduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE