Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara ve kent genelinde etkisini gösteren soğuk havadan dolayı oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;
21 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: -3/ 7
Besni: -5/ 3 Derece
Çelikhan: -12 / 1
Gerger: -5/ 2 Derece
Gölbaşı: -7/ 4 Derece
Kahta : -2 / 6 Derece
Samsat: -3 / 6 Derece
Sincik: -9 / -1 Derece
Tut: -5 / 4 Derece
22 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 0/ 5
Besni: -4/ 2 Derece
Çelikhan: -8 / 1
Gerger: -3/ 3 Derece
Gölbaşı: -7/ 4 Derece
Kahta : -4 / 3 Derece
Samsat: -2/ 5 Derece
Sincik: -9 / -5 Derece
Tut: -3 / 3 Derece
Kaynak : PERRE