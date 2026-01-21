Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara ve kent genelinde etkisini gösteren soğuk havadan dolayı oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

21 Ocak Çarşamba Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -3/ 7

Besni: -5/ 3 Derece

Çelikhan: -12 / 1

Gerger: -5/ 2 Derece

Gölbaşı: -7/ 4 Derece

Kahta : -2 / 6 Derece

Samsat: -3 / 6 Derece

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında haftalık koordinasyon toplantısı yapıldı
Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında haftalık koordinasyon toplantısı yapıldı
İçeriği Görüntüle

Sincik: -9 / -1 Derece

Tut: -5 / 4 Derece

22 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 0/ 5

Besni: -4/ 2 Derece

Çelikhan: -8 / 1

Gerger: -3/ 3 Derece

Gölbaşı: -7/ 4 Derece

Kahta : -4 / 3 Derece

Samsat: -2/ 5 Derece

Sincik: -9 / -5 Derece

Tut: -3 / 3 Derece

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS