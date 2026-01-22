Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP Besni İlçe Başkanı Mustafa Doğan ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, belediyeler arası iş birliği, ortak projeler ve yerel yönetimlerin koordinasyonu ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla ilçelerle güçlü bir dayanışma hedeflediklerini vurguladı. Tutdere, 'Besni Belediye Başkanımızı ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Belediyeler Birliği olarak birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Amacımız; ilimizi ve ilçelerimizi ortak akılla, güçlü bir iş birliği içerisinde yeniden inşa etmektir. Belediye başkanlarımızla dayanışmayı artırarak Adıyaman'ın tamamı için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Ziyareti değerlendiren Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan ise duygusal ve net mesajlar verdi. Alkan, 'Hepimiz Adıyamanlıyız, Adıyaman'ı severiz. Ancak söz konusu Besni olursa, Besni için ölürüz' dedi.

Başkan Alkan, konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Sayın Abdurrahman Tutdere'nin ziyareti bizler için sürpriz oldu ve memnuniyet vericiydi. Aramızda ağabey-kardeş hukukuna dayanan güçlü bir diyalog var. Bu iş birliğini ve samimi iletişimi sürdürmeye kararlıyız. Adıyaman bizim ilimizdir, Adıyamanlı olmaktan gurur duyuyoruz. Ancak Besni söz konusu olduğunda duruşumuz nettir.'

Ziyaretin sonunda her iki belediye başkanı, günün anısına karşılıklı plaket takdiminde bulundu. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak : PERRE