MHP ile DEM Parti arasındaki gerilim son günlerde karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a yönelik sosyal medya üzerinden 'Haddini bil' çıkışında bulundu.

Yalçın: 'Dem Parti Etnik Ayrılıkçılık Yapıyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEM Parti'nin siyaseti için 'etnik ayrılıkçılık' nitelendirmesinde bulunarak, partinin Kürt kimliği üzerinden yaptığı propagandanın karşılık bulmadığını savundu. Yalçın, partiyi bu tutumundan vazgeçmeye çağırdı.

Paylaşımında Bakırhan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan ifadelerine de değinen Yalçın, 'DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan'a 'Haddini bil!' diyoruz' ifadelerini kullandı.

Doğan: 'Savrulmuyoruz'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'PKK'nın kurucu önderinin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız?' sorusuna yanıt olarak, 'Barıştan, demokrasiden yana duruyoruz, savrulmuyoruz. DEM Parti olarak 27 Şubat çağrısının hayata geçmesi için tüm çabayı olağanüstü koşullarda ortaya koymaya çalışıyoruz' dedi.

Bakırhan: 'SDG Kürtleri Temsil Ediyor'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Bahçeli'nin 'SDG Kürtleri temsil etmiyor' sözlerine karşılık, partisinin grup toplantısında şunları söyledi:

'Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli, 'PKK'nın kurucu önderi' diyor ama onun dediğini yapmıyor.'

Yalçın'ın Paylaşımı: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Semih Yalçın paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

PKK/YPG'nin ABD tarafından terk edilmesinin ardından Suriye'deki çatışma ikliminin Türkiye'ye taşınmasının ve bölücü kalkışmanın genişletilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı 'hain planın göstergesi' olarak nitelendirdi.

'Birliğimize, huzurumuza ve dirliğimize uzanan eller bugüne kadar daima kırılmıştır, bundan sonra da kırılmaya devam edecektir' ifadelerini kullandı.

ABD ve AB'nin Batı emperyalizmi üzerinden Türkiye'deki terör örgütlerini manipüle etme girişimlerine dikkat çekti.

'Terörsüz Türkiye istikametinde atılan adımları kim köstekliyorsa o haindir' ifadelerine yer verdi.

MHP'nin ve milliyetçi Ülkücü Hareket'in dimdik ayakta olduğunu, Terörsüz Türkiye hedefinden geri dönmeyeceğini vurguladı.

DEM Parti'nin SDG üzerinden yaptığı yorumları 'saptırma' olarak nitelendirdi ve 'Bakırhan'a 'Haddini bil!' diyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Kürt kimliği üzerinden ayrımcılık yapılmadığını, etnik aidiyet üzerinden siyasetin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

DEM Parti'ye, etnik ayrılıkçılık ısrarından vazgeçmesi ve Terörsüz Türkiye fırsatını değerlendirmesi çağrısında bulundu.

Yalçın paylaşımını, Türkiye'deki bütün vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu vurgulayarak: 'Etnik aidiyetleri istismar ederek bölücülük yapmaktan vazgeçilmelidir. Emperyalizmin bu köhne oyunu; bölgeye, bölge ülkelerine ve Türkiye'ye hayır getirmemiştir. Terörsüz Türkiye kervanı, bütün provokasyonlara ve yan çizmelere rağmen yoluna devam edecektir' ifadelerini kullandı.

