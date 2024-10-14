Başkan Tutdere, “Gülümseyerek izlediğimiz bu samimi görüntülerde sanatın gücünü ve 6 Şubat depreminin ağırlığını hissettim.” ifadelerini kullandı.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın organize ettiği, İtalyan ressamların yağlı boya tablolarından oluşan sergi, dün Adıyaman’da sanatseverlerle buluştu. Sergiye katılan Adıyamanlı amcaların, Geppi Esposito’nun “Küreler ve Piramitler” adlı tuval üzerine yağlı boya tablosuna yönelik, “Bu adam benim fikrime göre çok üzüntü görmüşüm, o yüzden bu fotoğrafı çizmişler buraya koymuşlar” yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“6 Şubat’in hüznünü yansitiyor”

Başkan Tutdere, söz konusu videonun, Adıyaman halkının 6 Şubat depremleri sonrası yaşadığı derin hüznü yansıttığını belirtti. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, şunları söyledi: “Sanat bazen o kadar güçlüdür ki, sadece bir bakışta bile bize hayatın tüm yükünü hissettirir. Hemşehrimin tabloda gördüğü ve üzerine basa basa vurguladığı ‘çok üzüntü’ duygusu da bunun göstergesi. Adıyaman’ımız 6 Şubat’ta büyük bir hüzün yaşadı ve bu duyguyu her yerde görüyoruz. Hemşehrimin gönül diliyle anlattığı da tam olarak bu.”

Başkan Tutdere, sanata ve hayata dokunan herkese teşekkürlerini iletti.



Kaynak : PHA