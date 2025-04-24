“Her gün bir faciadan dönülüyor”

Kentin çıkış noktalarından birinde yer alan Eğriçay Köprüsü’nün dar ve yetersiz yapısı nedeniyle hemşehrilerinin büyük risk altında olduğunu belirten Tutdere, “Bu köprü, Adıyamanlılar için bir ölüm yoluna dönüştü. Her gün yüzlerce araç bu dar yolda karşı karşıya geliyor. Son olarak bir iş makinesi ile araç çarpıştı, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü” dedi.

“Bu köprü yalnızca bugünün değil, yarının da sorunu”

Köprünün yalnızca günlük ulaşım açısından değil, olası afetlerde tahliye ve yardım ulaştırma bakımından da büyük bir zafiyet yarattığını vurgulayan Tutdere, “Deprem bölgesi olan Adıyaman’da yaşanabilecek bir felakette bu köprü işlevsiz kalır. Bu nedenle sorunun çözümü ertelenemez” ifadelerini kullandı.

“Proje hazır, ödenek bekliyor… Bu çile artık son bulmalı”

Tutdere, köprünün yenilenmesine yönelik gerekli teknik ve idari çalışmaların tamamlandığını, tek eksiğin Ulaştırma Bakanlığı tarafından sağlanacak ödenek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Sayın Bakan’a ve Karayolları yetkililerine sesleniyorum: Adıyaman halkı hâlâ depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu kadar açık bir güvenlik riski görmezden gelinmemeli. Gerekli ödeneği bir an evvel aktarın ve halkın bu çilesine son verin.”

“Adıyaman halkı çözüm bekliyor”

Adıyaman halkının her gün aynı tehlikeli senaryoyla karşılaştığını ve artık çözüm beklediğini vurgulayan Başkan Tutdere, “Biz bu sorunu gündemde tutmaya, halkımız adına takip etmeye devam edeceğiz. Bu çile artık bitmeli. Eğriçay Köprüsü yenilenmeli, başka canlar yanmamalı” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA