Adıyaman’da 1 Haziran’da iş akdi sona erecek yaklaşık 9 bin işçi seslerini duyurabilmek umuduyla Valilik binası önünde bir araya geldi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de, işçilerin yanına giderek, Çalışma Bakanlığına TYP sürelerinin uzatılması çağrısında bulundu. İşçilerin, sloganlarla karşıladığı Başkan Tutdere, Adıyaman ve 10 ilde 6 Şubat depreminin yaralarının henüz sarılmadığını ve bu nedenle TYP’lilerin iş akitlerinin uzatılması gerektiğini söyledi. İlgili Bakan Yardımcısı ve milletvekilleri ile konuyla ilgili görüşmeler sağladığını ve TYP’li işçilerin yanında olduklarını dile getiren Tutdere, şunları söyledi:

“Birkaç gündür özellikle TYP’li kardeşlerimizin iş akitlerinin sonlandırılmasına ilişkin çeşitli mesajlar size geldi. Biz de bu süreci sizinle takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcısı ile milletvekilleri ile Sayın Vali ile görüştük. Bu konuda TYP’lilerle ilgili sürenin uzatılması gerektiğini her zaman dile getiriyorum, geçen hafta Ankara’daki ziyaretlerde bunu dile getirdim, bundan sonra da gerekirse Ankara’ya gidip aynı şekilde sorunları dile getireceğim.”

“Adıyaman’da sorunlar devam ediyor, Adıyaman’da insanlarımızın ekmeğe ihtiyacı var, depremin yaraları sarılmış değil. Dolayısıyla insanlarımızın, hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmaması için benim görüşüm TYP’nin uzamasından ve sizin çalışmanızdan yanadır. Bu konuda da belediye başkanı olarak üzerime ne düşüyorsa sesiniz olmaya, yanınızda durmaya devam edeceğim. Tabi bu Bakanlığın alacağı bir karar. Biz de Bakanlığa sizin bu mağduriyetinizi, haklı talebinizi ileteceğiz, gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonuç almak için her türlü gayreti göstereceğiz.”

“Sizler burada depremin yaralarının sarılması konusunda önemli işler yapıyorsunuz; hem konteyner kentlerde hem de Belediyemizde önemli işler yapıyorsunuz. Yanınızdayız, sesinizi duyurmaya çalışacağız.”

Başkan Tutdere, bir TYP’linin kendisine, “Adıyaman’daki milletvekilleri bizimle ilgilenmiyor.” sözüne, “Ben hepinizin sesini duyuracağım.” diye yanıt verdi.

Kaynak : PHA