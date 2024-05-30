İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, Hükümetin tasarruf tedbirleri çerçevesinde yerel medyaları hedef almasının kabul edilemez olduğunu, bu yanlıştan acilen dönülmesi gerektiğini, aksi halde haberleri yapacak medya kalmayacağını söyledi.

BURSA (İGFA) - İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı ve Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, Hükümet tarafından kamu kurum ve kuruşlarına tebliğ ile belirtilen Tasarruf Genelgesinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından duyuru, etkinlik ve haberlerin yayınlanması için yerel medyalara verilen ilan ve reklam gelirlerinin kısıtlanması ve yasaklanmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

“BU TASARRUFTAN 30 BİN GAZETECİ VE AİLELERİYLE BİRLİTE EN AZ 120 KİŞİ OLUMSUZ ETKİLENMEKTEDİR”

Başkan Mesut Demir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Hükümetin kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ ettiği Tasarruf Genelgesi ile yerel medyanın hedef alınması üzücüdür. Ekonomik şartların zorladığı yerel internet medyaları, kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği banner reklam ve ilanlarla ayakta durmaktadır. Bu ilanların kesilmesi halinde yüzlerce yerel internet medyası, kapısına kilit vurmak zorunda kalacaktır. Bugün yerel internet medyalarında çalışan gazeteci sayısı 30 binin üzerindedir. Ailelerini de hesaba katarsak bu durumdan etkilenen kişi sayısı en az 120 bindir. Bir yandan İnternet Gazetecileri Federasyonu olarak istihdama katkı sağlamaya çalışırken, iletişim fakültesi mezunu yüzlerce işsiz genç meslektaşımız varken, medya üzerinden tasarruf yapılması kabul edilemez bir durumdur.”

“YEREL MEDYALAR KAPANIRSA VATANDAŞIN HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ YOK OLUR”

Yerel internet medyalarının günlük 100 milyon tıklanması olduğunun altını çizen Başkan Demir, “Bugün haberlerin yerel internet medyalarından okunma oranı yüzde 90’ların üzerindedir. Yerel internet medyaları ayakta durursa, istihdama katkı sağlanır. Medyalar, vatandaş ile yöneticiler arasında köprü görevi gören, kamu yararına hizmet eden kuruluşlardır. Vatandaşın sorunlarını yöneticilere aktarmak, yöneticilerin kurumların yaptığı çalışmaları, duyuruları vatandaşa aktarmakla görevlidir. Yerel internet medyaları kapanırsa vatandaşın haber alma özgürlüğü de yok olmuş olur. Tasarruf yapılacaksa önce TBMM’den başlamalıdır. TBMM’de 600 olan milletvekili sayısı, çıkarılacak kanunla düşürülebilinir. Bakanlıklarda her müdürün birkaç danışmanı, şoförü bulunmaktadır. Tasarruf yapılacaksa buralardan başlanmalıdır. Medyalardan yapılacak tasarruf, bakanlıklarda, TBMM’de harcanan paranın yüzde 0,1’i bile değildir. Tasarruf yapılacaksa farklı alanlardan yapılması gerekir. İstihdamı ciddi şekilde etkileyecek, vatandaşın haber alma özgürlüğünü kısıtlayacak bu yanlıştan biran önce dönülmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.