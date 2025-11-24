Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Başkan Tutdere mesajında, 'Bilginin ve aydınlığın rehberi olan öğretmenlerimiz, ülkemizin yarınlarını inşa eden en değerli güçlerimizdir. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve bilimsel eğitim ışığında, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize şükran borçluyuz' dedi.

Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından çocukların yeniden hayata tutunmasında öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğun büyük önem taşıdığını belirterek, 'Adıyaman'ımızın toparlanma sürecinde eğitim camiamızın gösterdiği çaba, geleceğe olan umudumuzu daha da güçlendirmektedir. Bu vesileyle, görevi başında olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor; 6 Şubat depremleri başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE