Kahta Serbend Yönetim Kurulu Başkanı, eğitimci ve iş insanı Musa Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Başkan Yıldırım, ülkenin gelecekteki hedeflerine ulaşmasında öğretmenlerin büyük rol oynadığını vurgulayarak, 'Tüm meslek grupları öğretmenlerimizin ellerinden şekillendiği gibi, özgürlüğü, insanca yaşamayı, demokrasi ve cumhuriyeti özümseyen bu değerleri koruyup yüceltecek nesilleri yetiştiren değerli öğretmenler, varlığınızla geleceğe dair en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur' dedi.

Yıldırım, mesajında ayrıca, 'Bir ideal olarak eğitmeyi ve öğretmeyi benimseyen ülkemizi ve bu gayret içerisinde olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, eğitim ve öğretime devam eden öğretmenlerimize de sağlıklı ve hayırlı uzun ömür diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE