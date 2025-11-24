Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Başkan Çeliker, 'Eğitim, bir milletin en güçlü dayanağı, en sağlam temeli ve yarınlara uzanan köprüsüdür. Bu köprüyü sabırla, fedakarlıkla ve büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerimiz, ülkemizin gerçek mimarlarıdır' ifadelerini kullandı.

Başkan Çeliker mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Eğitim, bir milletin en güçlü dayanağı, en sağlam temeli ve yarınlara uzanan köprüsüdür. Bu köprüyü sabırla, fedakarlıkla ve büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerimiz, ülkemizin gerçek mimarlarıdır. Bir harfe ömür veren, bir çocuğun gözündeki ışığı geleceğe çeviren, bilgiyle yoğrulmuş nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor; görevini sürdüren tüm eğitim neferlerine sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum. Öğretmenlerimizin emekleri, bu ülkenin yarınlarına atılan en değerli imzadır. Onların bıraktığı miras, yetiştirdikleri öğrencilerin başarılarında yaşamaya devam edecektir'

'Depremde Vefat Eden Tüm Öğretmenlerimizi Rahmetle Yad Ediyorum'

6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz öğretmenlerimizin acısı hala yüreğimizdedir. Onlar, ömrünü öğrencilerine adamış, bilgiyle gönüllere dokunmuş, nice insanın hayatında iz bırakmış kıymetli eğitim neferleriydi. Görevlerinin başında, umutların ve hayallerin ışığı olurken aramızdan ayrıldılar. Depremde vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyor, ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Onların bıraktığı miras, yetiştirdikleri öğrencilerin başarılarında yaşamaya devam edecektir.'

